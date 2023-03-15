مباراتان في نصف نهائي «تحدي دبي للبولو»

دبي (الاتحاد)

تُقام اليوم مباراتان في نصف نهائي كأس تحدي دبي للبولو التي تقام حالياً بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، حيث يلتقي الحبتور أنكورا مع بن دري، يمثل الحبتور، محمد الحبتور وخالد العمران وسانتوس اريارتي وجوس ريجلوس ودياز البريدي، ويمثل فريق بن دري، علي المري وخالد بن دري ومحمد بن دري وبانيللو.

وتجمع المباراة الثانية بين فريقي بنجاش بنسالي وأوربيس مهرة، ويمثل بنجاش بنسالي، حيدر بنجاش وريتش بنشالي وفدريكو بوتسكي وتوماس اريارتي، فيما يمثل فريق أوربيس مهرة، طارق الحبتور ولورن ديكسون وتوماس بلاسيوي وفليكس اسبن، والفائزان يتأهلان للمباراة النهائية التي ستقام الأحد المقبل.