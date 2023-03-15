الناموس لـ «قناص» و«طيار» في بطولة صيد الكنعد

الظفرة (وام)

توج ناصر محمد مطر المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الفائزين في بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء التي أقيمت على شاطئ المغيرة، ضمن فعاليات مهرجان الظفرة البحري بمنطقة الظفرة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

حضر التتويج، العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، وحمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وسعيد سهيل المزروعي مدير مركز مدينة زايد ببلدية منطقة الظفرة، وعدد من المشاركين في البطولة.

وأسفرت النتائج في فئة النساء عن فوز أمينة اسماعيل جمعة الحمادي بالمركز الأول من فريق قناص وجاءت في المركز الثاني ليلى إبراهيم عبدالله أحمد الحمادي من فريق الطيار، وحلت في المركز الثالث عائشة محمد علي محمد من فريق الطيار، وفي المركز الرابع مريم محمد عبدالله مراد من فريق الطيار، وفي المركز الخامس شيماء العطار من فريق الطيار.

وفي فئة الرجال، فاز جاسم حسن محمد علي المرزوقي من فريق الطيار بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني جاسم سعيد محمد المزروعي من فريق الظفرة، وحل ثالثاً هزاع محمد عبدالعزيز ربيًع المهيري من فريق الطيار، وفي المركز الرابع عبدالله محمد بطي القبيسي من فريق الظفرة، وفي المركز الخامس مراد احمد مراد احمد البلوشي من فريق العابر.

من جانب آخر، زار ناصر محمد مطر المنصوري أجنحة المؤسسات الوطنية المشاركة في مهرجان الظفرة البحري، والسوق الشعبي على شاطئ المغيرة، واطلع على أركانه المتنوعة إلى جانب المكشات، وبيت النوخذة، وقرية الطفل، والمسرح، وشهد جانباً من عروض فرقة أبوظبي للفنون الشعبية، وركن الحرف التراثية، وركن التراث البحري، وورش الطبخ والرسم والتصوير، إلى جانب عدد الفعاليات والمسابقات الثقافية والتراثية التي يحتضنها المهرجان.

وثمن عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، رعاية ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، المستمرة لكافة الأنشطة والفعاليات التي تسهم في تنمية منطقة الظفرة، والتي تؤكد على اهتمام ودعم القيادة الرشيدة للمسابقات البحرية التقليدية التي تعد جزءاً مهماً من التراث الإماراتي الأصيل.

وأشار إلى أن بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد سجلت 375 مشاركاً من مختلف الجنسيات من بينهم «31 مشاركة في فئة النساء و344 مشاركاً في فئة الرجال»، والذين أظهروا التزامهم بالحفاظ على السلامة البحرية من الصيد الجائر بحسب قوانين الدولة وتنظيم صيد الكنعد، الأمر الذي يعكس نجاح البطولة واهتمام الصيادين وهواة الصيد التقليدي بهذا الموروث العريق.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد خصصت 20 جائزة موزعة على فئتين «رجال ونساء» بقيمة إجمالية بلغت 700 ألف درهم بواقع 10 جوائز لفئة الرجال بقيمة 350 ألف درهم و10 جوائز لفئة النساء بقيمة 350 ألف درهم.

يذكر أن «بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد» تهدف إلى التعريف بسواحل وجزر منطقة الظفرة واتاحة الفرصة أمام الهواة لممارسة رياضة صيد السمك التقليدي وتنشيط ونشر هواية صيد الأسماك وإحياء روح التنافس الشريف بين هواة صيد الأسماك والحفاظ على السلامة البحرية وتنظيم صيد الكنعد إلى جانب الحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تعبر عن تراث الإمارات.

وينظم مهرجان الظفرة البحري بطولات شاطئية وألعاباً شعبية، ضمن دورته الرابعة عشرة التي تستمر فعالياتها حتى 19 مارس الجاري، في ساحل المغيرة بمنطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتقام منافسات بطولة كرة القدم الشاطئية وبطولة كرة الطائرة الشاطئية، بشكل يومي على شاطئ ساحل المغيرة من الساعة الرابعة مساءً إلى السادسة مساءً، فيما تقام منافسات الألعاب الشعبية «مسابقة الكيرم للرجال والنساء، مسابقة الدومينو، كرابي، المطارح، شاع، الدحروي»، بشكل يومي من الساعة الرابعة مساءً إلى الساعة العاشرة مساءً طيلة أيام المهرجان. وتأتي البطولات الشاطئية والألعاب الشعبية، في إطار حرص مهرجان الظفرة البحري على نشر وتعزيز الموروث الشعبي، وهذا النوع من الألعاب الرياضية والمسابقات الشعبية، وتشجيع المجتمع على ممارستها.

وتمثل الألعاب الشعبية جانباً مهماً من تراث الدولة، وعادات المجتمع، وتشكل جزءاً راسخاً من ذاكرة أبنائه وتشارك العديد من الفرق الشعبية من مختلف مناطق الإمارات في بطولات كرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية، والتي تتنافس للفوز بلقب البطولة التي خصص لها جوائز نقدية قيمة.