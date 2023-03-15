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الرياضي

اتحاد الكرة يسمح بـ «الأجنبي السابع» في دوري «الأولى»

اتحاد الكرة يسمح بـ «الأجنبي السابع» في دوري «الأولى»
16 مارس 2023 02:35

معتز الشامي (دبي)

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تدرس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تجربة اللاعب الأجنبي السابع، والتي تم تطبيقها في دوري الدرجة الأولى للموسم الجاري، بعد زيادة عدد اللاعبين الأجانب في قوائم الفرق للمباريات إلى 6 أجانب، بواقع 2 «أجانب» تحت 23 سنة و2 «أجانب» فوق السن، ولاعبين من فئة المقيمين أو المواليد، مع السماح للنادي بإشراك لاعب أجنبي سابع، ولكن بضرورة توافر 4 شروط لقيده.
وكانت الشروط تقضي بأن يكون قد مضى على تسجيل اللاعب بالاتحاد 3 سنوات فأكثر، وأن يكون مواليد عام 2000 فما فوق، وأن يكون لديه عقد سارٍ مع ناديه، ويستكمل فيه عدد سنوات الإقامة لخمس سنوات على الأقل، كما يجب أن يكون قد شارك في 50% على الأقل من المباريات خلال فترة تسجيله بكشوف الاتحاد.
وتشير المتابعات إلى أن بعض الأندية طلبت إلغاء تلك الشروط وإلغاء صفة «اللاعب السابع» المحددة شروط مشاركته وقيده كما سبق.
وتشير المتابعات إلى أن لجنة المسابقات تدرس مقترحاً بالسماح بمشاركة 7 لاعبين أجانب من الـ8 في قائمة المباريات لفرق «الأولى»، دون تحديد أجنبي سابع محدد بشروط، وهو ما يعني إلغاء تلك الشروط والسماح بالدفع بلاعب مقيم أو أجنبي إضافي من بين الأجانب وفق اللائحة المطبقة حالياً، ويتوقع أن يتم حسم الأمر بنهاية الموسم الجاري.

اتحاد الكرة
دوري الدرجة الأولى
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