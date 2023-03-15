الشارقة يلعب على برونزية «خليجية اليد»



رضا سليم (دبي)

خسر فريق الشارقة أمام النجمة البحريني بنتيجة 25-35 في نصف نهائي بطولة الأندية الخليجية لكرة اليد في نسختها رقم 39، بصالة مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة، ليتأهل النجمة حامل اللقب إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم الجمعة ويلتقي مع الكويت الكويتي الذي تأهل بالفوز على العربي القطري 25-21، فيما يلعب الشارقة والعربي على الميدالية البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة يوم الجمعة وهي المباراة التي تسبق النهائي.

وتشهد البطولة الخميس مواجهتين الأولى بين الصفا والسالمية في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن فيما ستكون الثانية بين الأهلي البحريني وأهلي سداب على المركزين الخامس والسادس.