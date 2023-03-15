شباب الأهلي «فرسان» المواجهات المباشرة



معتصم عبدالله (دبي)



تلعب «المواجهات المباشرة» دوراً حاسماً في حسم الصراع، في «دوري أدنوك للمحترفين»، وتنطوي المواجهات بين الفرق المتنافسة على اللقب خلال الموسم الحالي 2022- 2023، والذي يشهد صراعاً محتدماً بين 6 أندية، على أهمية قصوى، عطفاً على تقارب النتائج ونقاط الترتيب.

وتتنافس 6 أندية «نظرياً» على لقب الدوري في الموسم الحالي، مع نهاية «الجولة 19»، بقيادة شباب الأهلي المتصدر برصيد بـ 42 نقطة، العين «الوصيف» وله 40 نقطة، الوصل «الثالث» بـ 39 نقطة، الوحدة «الرابع» بـ 37، والوحدة الخامس بـ 35 نقطة، مقابل 33 نقطة للجزيرة السادس.

ويقف شباب الأهلي متصدر الترتيب، في الواجهة على صعيد المواجهات المباشرة أمام المنافسين، بعدما لعب 8 مباريات حتى الآن حصد خلالها 17 نقطة، بالفوز في 5 لقاءات، والتعادل في مباراتين، مقابل خسارة واحدة في الجولة الأولى أمام الشارقة 0-2، ويعد الأخير الوحيد المتفوق على شباب الأهلي في المواجهات، بعد التعادل السلبي في مباراة الدور الثاني.

ويتفوق «الفرسان» في المواجهات أمام الوحدة، بالفوز 2-1 في الدور الأول، والتعادل 1-1 في الدور الثاني ضمن «الجولة 16»، فضلاً عن حصده 6 نقاط في مواجهتين أمام الجزيرة، بالفوز 2-1 في الدور الأول على استاد راشد، و3-2 في مباراة «الجولة 19» في أبوظبي، وامتد تفوق «الفرسان» في الفوز بالدور الأول على العين 2-1 باستاد راشد، ومضيفه الوصل 2-1 على ملعب الأخير في «زعبيل».

وحل «العنابي» المتراجع إلى المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 37 نقطة، ثانياً في ترتيب المواجهات المباشرة برصيد 12 نقطة من 8 مباريات، فاز في 3 لقاءات على «الجزيرة 1-0، العين 3-2، الشارقة 1-0»، وتعادل في 3 «مرتين أمام الوصل 2-2 و3-3، وشباب الأهلي 1-1، مقابل الخسارة في مباراتين، الأولى أمام مضيفه شباب الأهلي 1-2 في الجولة الثالثة، والثانية أمام ضيفه العين 0-3 ضمن «الجولة 19».

وجاء ترتيب الجزيرة «السادس» في الترتيب العام بـ 33 نقطة، ثالثاً في ترتيب المواجهات المباشرة برصيد 10 نقاط من 8 مباريات، «فوز 3، تعادل 1، خسارة 4»، ويعد الجزيرة أكثر الفرق المنافسة على الصدارة خسارةً للمواجهات المباشرة في أربع مباريات أمام الوحدة 0-1، شباب الأهلي 1-2 و2-3، العين 2-3».

وحصد العين وصيف الترتيب العام برصيد 40 نقطة، 8 نقاط في 7 مواجهات مباشرة أمام المنافسين، بالفوز في مباراتين أمام الجزيرة 3-2 في «الجولة 16»، والوحدة 3-0 في «الجولة 19»، في المقابل تساوى الشارقة خامس الترتيب العام برصيد 35 نقطة، والوصل الثالث برصيد 39 نقطة، في المواجهات المباشرة أمام المنافسين برصيد 7 نقاط لكل منهما، ولكن من 8 مباريات لـ «الملك» مقابل 7 نقاط ل «الإمبراطور».