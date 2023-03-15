منصور بن محمد: توجيهات حمدان بن محمد جعلت «ند الشبا» الحدث الأكبر والأهم



دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للقطاع الرياضي في الإمارة، كان له كبير الأثر في تعزيز مكانة الرياضة في مجتمع دبي، وتحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات التنظيمية للبطولات والفعاليات الرياضية التي تستضيفها على مدار العام، مشيراً إلى أن توجيهات سموه بإطلاق دورة ند الشبا الرياضية في شهر رمضان من كل عام جعلت من الدورة الحدث الأكبر والأهم بين الفعاليات الرياضية المجتمعية خلال الشهر الكريم.

وأضاف سموه: يعمل مجلس دبي الرياضي كل عام على تنظيم نسخة جديدة ومتميزة من الدورة برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تنفيذاً لتوجيهاته، وتحقيقاً للأهداف التي وضعها سموه لهذه الدورة الرياضية المهمة، حيث يتم اختيار الرياضات والفئات، بما يحقق الإضافة والفائدة لقطاعنا الرياضي، ويسهم في نشر ممارسة هذه الرياضات في المجتمع، ويمنح العائلات أجواء رياضية متميزة، كما نحرص على توفير كل المقومات اللازمة لضمان مستوى متميز من التنظيم يليق بالمكانة التي وصلت إليها الدورة».

وأضاف سموه: «النسخة العاشرة من الدورة التي سيتم تنظيمها خلال شهر رمضان المقبل، تتميز بمشاركة رياضيين محترفين وهواة من داخل وخارج الدولة، يتنافسون في 8 ألعاب رياضية على مدى 19 يوماً، بما يعزز من مكانة الدورة في صدارة الأحداث الرياضية السنوية في الإمارات والمنطقة، ويمنح رياضيينا وجمهورنا الفرصة التي ينتظرونها في كل عام».

وتعمل اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية على قدم وساق وفق أعلى أرقى المعايير والممارسات لتنظيم النسخة العاشرة من الدورة الرياضية والمجتمعية الأكبر من نوعها، والتي تقام في مجمّع ند الشبا الرياضي من 23 مارس الجاري، وحتى 10 أبريل المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها» ، حيث يضم برنامج الدورة منافسات في 8 رياضات هي كرة الطائرة، البادل، المبارزة، الجوجتسو، القوس والسهم، الدراجات الهوائية، الجري، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، بمشاركة رياضيين محترفين وهواة من داخل وخارج الدولة.