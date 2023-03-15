«الزعيم» يتمسك بـ «التوليفة السحرية» إلى نهاية الموسم

معتز الشامي (دبي)



يبحث العين عن فوزه الثامن على التوالي، عندما يواجه النصر يوم الجمعة في «الجولة 20»، للاستمرار في سباق المنافسة على الصدارة التي يبتعد عنها بنقطتين فقط.

ويتمسك «الزعيم» بالدفاع عن لقبه، والسير بعيداً في البطولة، بعدما استعاد مسار الانتصارات، حيث توصل الجهاز الفني إلى «التوليفة السحرية» التي أسهمت في نجاح الفريق في عبور مرحلة «المطبات» والتعثرات، التي شهدها الدور الأول، حتى تمكن من مواصلة الفوز من مباراة إلى أخرى، واستعادة «هيبة البطل»، الذي تمكن الموسم الماضي من التتويج باللقب، وحصد العديد من الأرقام القياسية.

ويركز ريبروف على العناصر التي قدمت نفسها أحد الخيارات الفنية الرابحة، خاصة ملء الفراغ في المراكز الهجومية، وهو ما تحقق في حالة كايو كانيو، الذي قدم أداءً متميزاً، واستطاع فرض نفسه ضمن خيارات الجهاز الفني، بالإضافة إلى نجاحه في تعويض غياب يارمولينكو الذي تعرض للإصابة في العضلة الأمامية خلال مباراة السوبر أواخر فبراير الماضي، ويحتاج إلى وقت طويل لاستعادة قدراته الفنية والبدنية للحاق بالتشكيلة الأساسية في توقيت حاسم من الموسم.

وتطبق شركة الكرة بنادي العين سياسة الاستقرار، التي كانت وراء عودة «الزعيم» إلى المنافسة بعد بداية متعثرة للموسم، حيث فضلت عدم التغيير الفني خلال الانتقالات الشتوية، فيما تتجه شركة الكرة لبدء محادثات تجديد عقد كايو كانيدو مع الفريق، حيث يقدم اللاعب مستويات متميزة، ويعد أحد العناصر المهمة في التشكيلة، واستطاع أن يفرض نفسه على التشكيلة مؤخراً، خاصة أن العين مقبل على مشاركة في دوري الأبطال، بالإضافة إلى المنافسة محلياً في كل البطولات، ما يتطلب ضرورة وفرة العناصر الجاهزين القادرين على صناعة الفارق.

ويدرك الجهاز الفني للعين، أهمية الأمتار الأخيرة من الموسم، للاقتراب من الصدارة، وتتبع الجهاز سياسة القطعة، حيث يتم التعامل مع كل مباراة على حدة، بعدما تم إغلاق ملف «الكلاسيكو» أمام الوحدة، والتركيز على المواجهة المرتقبة أمام النصر، والتي يتوقع أن تكون قمة جماهيرية تجذب عشاق «الزعيم» لمدرجات استاد هزاع بن زايد مساء غد.

وعلى الجانب الآخر، واصل العين التفوق الفني على منافسيه، خاصة في الأرقام الهجومية التي أثبتت أن الفريق يملك الكثير ليقدمه، حيث بات «الزعيم» هو ثاني أندية الدوري في دقة التمرير بنسبة بلغت 85%، بإجمالي تمرير وصل إلى 8619 تمريرة، وهو الثاني أيضاً بعد الجزيرة، كما تميز العين كونه أيضاً ثاني أعلى فريق بعد الجزيرة في تمرير الكرة بالثلث الأخير من ملعب المنافس، «2294 تمريرة».

ما يعني حالة الانسجام بين عناصر التشكيلة التي يدفع بها ريبروف، وتحقق المطلوب داخل الملعب، فيما حل العين ثالثاً في التسديد على المرمى بـ 103 تسديدات بعد الشارقة «117»، والوصل «104».