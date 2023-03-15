باخا: جيرونا يستمد طموحاته من «مجموعة سيتي»

مراد المصري (دبي)



كشف إجناسي ماس باخا المدير العام لجيرونا الإسباني، أحد فرق «مجموعة سيتي» لكرة القدم الرائدة عالمياً، عن أن النادي نجح خلال الموسم الحالي، في رفع قيمة علامته التجارية وأصوله، مع عائدات تصل إلى 55 مليون يورو، في نجاح كبير للخطة المالية، رغم وجوده لمدة ثلاث سنوات في دوري الدرجة الثانية، قبل العودة مرة أخرى إلى «الليجا».

ويرى باخا الذي كشف عن التفاصيل لـ «الاتحاد»، أن وجود جيرونا ضمن «مجموعة السيتي»، شيء مهم للغاية، وقال: تنامت المجموعة بدرجة كبيرة منذ انضمامنا عام 2017، وقتها كنا النادي السادس في المجموعة، والآن على وشك الوصول إلى الفريق الثالث عشر بوصفها منصة أندية دولية وعالمية بمعنى الكلمة، وهذا يمنحنا ميزة فريدة، وهناك تعاون من النواحي الرياضية والتجارية.

وأكد باخا أن الموسم الحالي يمثل «نقطة فاصلة» في نمو النادي، وقال: من المهم أن نرسخ موقعنا في دوري الدرجة الأولى الإسباني، لأن ذلك يوفر لنا نافذة دولية تسهم في نقل النادي إلى بُعد آخر، كما أنه لدينا أفكار واضحة حول أهمية كرة القدم للواعدين، وكيف أن انتقال اللاعبين يتطلب جزءاً أساسياً من ميزانية أي نادٍ، لذلك نسعى لتطويرهم جيداً في أكاديميتنا للاستفادة منهم في المستقبل.

وأضاف: من الناحية التجارية، فإن جيرونا لديه نظام استدامة ذاتي، ويجب أن نستمر على ذلك، وأن نثبت أنفسنا منصة أعمال لشركائنا، ونحن نقع في إقليم يوجد فيه برشلونة وإسبانيول أيضاً، ولكن هناك متسع للجميع، وأن تكون نادياً بحجم صغير لديه العديد من المزايا أيضاً، وهذا ما يراه شركاؤنا لأننا نقدم لهم المرونة والسرعة وسهولة الوصول، ونعمل على رقمنة عملياتنا وتعزيز المشروع الرياضي جنباً إلى جنب مع التجاري.

وأكد المدير العام لجيرونا، أن النادي بالفعل يستهدف إيرادات تبلغ 55 مليون يورو هذا الموسم، مما من شانه أن يعزز الاستدامة الاقتصادية والوصول إلى «صفر» عجز مالي في نجاح كبير، بعد ثلاث سنوات قضاها الفريق في دوري الدرجة الثانية.

وقال: وضعنا لأنفسنا أهدافاً كبيرة لزيادة الإيرادات، من «يوم المباراة» إلى بيع التجزئة وغيرها، حيث زادت قيمة علامتنا التجارية وأصولنا، من حيث القيمة مقارنة بالموسم الماضي بفضل قوة مشروعنا، والآن نتطلع إلى تعزيز موقعنا، ونهدف أن نكون نادياً يقوم بإنتاج لاعبين.

وشدد باخا على أهمية الجماهير للنادي، الذين يحرص على إشراكهم في اتخاذ قرارات، منها التصويت على شعار النادي الجديد الذي شارك فيه 3500 مشجع، وقال: رغم أن كافة الأندية الإسبانية شركات رياضية محدودة باستثناء أربعة أندية فقط، فإن أحد أهدافنا هو الحفاظ على روح الاتحاد مع الجماهير والمجتمع، من خلال تشجيعهم على مشاركتنا والاستماع باستمرار لهم.

وختم باخا بالحديث حول طموحات السنوات المقبلة لجيرونا ضمن «مجموعة السيتي»، وقال: إلى جانب تثبيت مكاننا في «الليجا»، نريد أيضاً أن نكون فريقاً لديه طريقة محددة للعب، والالتزام الواضح تجاه كرة القدم للواعدين والشباب، نريد أن يكون جيرونا منصة لتطوير المواهب، ولهذا نحن ملتزمون بإعطاء الفرصة للاعبين الشباب، ولدينا أمثلة على لاعبين صعدوا من أكاديميتنا، مثل بيدرو بورو الذي انضم إلى توتنهام، وأرناو مارتينيز المتواجد حالياً مع الفريق الأول، وهناك اهتمام من أندية كبيرة فيه، وسيكون هناك العديد من اللاعبين الذين ستعرفون عنهم قريباً.

يذكر أن جيرونا جمع 30 نقطة، جعلته يبتعد عن الحسابات المؤقتة للهبوط، في محاولة ترسيخ موقعه في «الليجا»، بعد الصعود هذا الموسم مجدداً، وكان الأبرز في مسيرته، أنه يحتل المركز الرابع في قائمة أفضل الفرق من ناحية تسجيل الأهداف هذا الموسم من بين 20 نادياً، برصيد 38 هدفاً، حيث يتفوق عليه فقط ثلاثي المقدمة برشلونة «50» وريال مدريد «47» وأتلتيكو مدريد «39».