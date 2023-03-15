«دبي للجواد العربي» على خط انطلاق «النسخة 20»



رضا سليم (دبي)



تستعد بطولة دبي الدولية للجواد العربي لتدشين «النسخة 20»، التي تقام بمركز دبي التجاري العالمي من 17 إلى 19 مارس الجاري، بمشاركة نخبة الخيول في العالم، ويقام على هامش البطولة معرض دبي الدولي للخيل في نسخته السابعة عشر، ومؤتمر دبي الدولي للفروسية، في نسخته الخامسة من 17 إلى 19 مارس الجاري بمركز دبي التجاري.

وعقدت اللجنة المنظمة لمعرض دبي الدولي للخيل، ومؤتمر دبي الدولي للفروسية، مؤتمراً صحفياً، بحضور مصطفى علي بن أحمد عمشان الرئيس التنفيذي للنادي الملكي للفروسية، رئيس المؤتمر، وهناء الهولي ممثلة مركز دبي التجاري العالمي ومعرض دبي الدولي للخيل، للإعلان عن التفاصيل.

وأكد مصطفى عمشان أن مؤتمر دبي الدولي للفروسية في نسخته الخامسة، يحظى بمشاركة نخبة من أبرز رموز وخبراء الفروسية من داخل الدولة وخارجها، يناقشون عدداً من القضايا التي تخص رياضة الفروسية، وذلك تزامناً مع فعاليات معرض دبي الدولي للخيل، وبطولة دبي الدولية للجواد العربي.

وقال: «حرصنا في النسخة الخامسة على الوفاء لمن كان سبباً في إقامة هذا المؤتمر وهو المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والذي رعا المؤتمر منذ بدايته، مما كان له الأثر في نجاح الدورات السابقة، وعرفانا بهذا يقام المؤتمر تحت شعار«لمسة وفاء وعرفان.. حمدان بن راشد خمسون عاماً من العطاء للفروسية».

وأشار إلى أن معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، تفتتح فعاليات المؤتمر وتلقي الكلمة الافتتاحية، ويشارك في المؤتمر متحدثون من الإمارات والسعودية وعُمان ومصر والأردن وأميركا وإيطاليا وألمانيا وأستراليا وخبراء ومتحدثون من دول أخرى، يستعرضون خبراتهم في الخيول خلال جلسات حوارية على مدار 3 أيام.

وقالت هناء الهولي: المعرض في نسخته الـ17 يعد الأكبر في تاريخه، ويشمل كل المعدات والأدوات والأزياء الخاصة برياضة الخيول والفرسان، ويشارك فيه أكثر من 60 عارضاً من 35 دولة حول العالم يغطون كل احتياجات الإسطبلات والخيول والفرسان، وهو تنوع يزيد من تميز المعرض الذي سيقدم حلولاً مناسبة ومنتجات مميزة لهذه الرياضة.