السيتي يهدي هالاند «أسرع ثُلاثية» و«أفضل خُماسية»!

عمرو عبيد (القاهرة)

لن يتوقف الحديث عن «الصفقة التاريخية»، التي جمعت مانشستر سيتي وإيرلينج هالاند في الصيف الماضي، لأن ما يُقدمه المهاجم النرويجي مع «البلومون» يُعد أمراً «مُذهلاً» بكل المقاييس، ولم يكن الأمر ليتحقق بتلك الصورة إلا بمساعدة «كتيبة جوارديولا» تحت مظلة منظومة السيتي، وجاءت «الخُماسية» الأخيرة لتؤكد ذلك، خاصة أنها الأولى في «مسيرة الصاروخ النرويجي» منذ انطلق عام 2017.

«الخُماسية» لم تكن الأولى فحسب، بل تُعد الأفضل على الإطلاق في تاريخ دوري أبطال أوروبا، لأن أهداف ميسي الـ5 التي دك بها مرمى ليفركوزن في «الشامبيونزليج 2012» أتت خلال 60 دقيقة، واستخدم فيها «البرغوث» قدميه اليمني واليسرى، بواقع «رُباعية» بيسراه وهدف بيمينه، بينما أحرز البرازيلي لويز أدريانو «خُماسيته» أمام باتي بوريسوف عبر 54 دقيقة، ولم يبلغ شباك منافسه البيلاروسي إلا بقدمه اليُمنى فقط، أما هالاند فمزّق شباك لايبزج بالخمسة في 35 دقيقة فقط، واستخدم رأسه وساقه وقدميه اليمنى واليسرى في هذه «الملحمة»!

ولم يسبق لهالاند تسجيل 5 أهداف في مباراة واحدة، إذ حقق أفضل أرقامه بهز الشباك 4 مرات في مرتين سابقتين، وحملت الأولى توقيع فريقه القديم مولده النرويجي عام 2018 في الدوري المحلي، ثم عاد ليُكرر «الرباعية» مع دورتموند الألماني في 2020 بالدوري الألماني، واستطاع هالاند أن يُسجل «هاتريك» أو أكثر في 5 مباريات مع «السيتي» بموسمه الأول فقط، ليُعادل رقمه مع سالزبورج النمساوي في موسمين.

وتحت قيادة بيب جوارديولا وبمشاركة زملائه في صفوف «البلومون»، سجّل هالاند أسرع «هاتريك» في مسيرته، عندما احتاج 14 دقيقة فقط ليضرب وولفرهامبتون بـ«الثلاثة» مطلع يناير الماضي في «البريميرليج»، وهو الرقم الأفضل على الإطلاق لـ«وحش النرويج»، وجاء بعده الـ«سوبر هاتريك» الذي أحرزه مع مولده خلال 17 دقيقة فقط، وكان هالاند قد افتتح سجل «الهاتريك» مع «البلومون» أمام كريستال بالاس في أغسطس 2022، وأحرز «ثُلاثيته» آنذاك في 19 دقيقة فقط.

واللافت للنظر أن هالاند تطوّر كثيراً داخل منظومة السيتي خلال فترة تقل عن 9 أشهر، حيث تُشير الإحصاءات الفنية إلى أنه لم يسبق له تسجيل «هاتريك» أو أكثر بواسطة جميع أطرافه، إذ اقتصرت «ثلاثياته» أو «رُباعياته» في المباراة الواحدة على استخدام قدميه فقط، بل إن ما يقارب نصفها أتى عبر يُسراه وحدها، لكنه مع «كتيبة بيب» فعلها مرتين، حيث ضرب مرمى نوتنجهام فورست بـ«هاتريك» بالرأس وكلتا القدمين، قبل «الخُماسية الذهبية» الأخيرة، التي توصف بأنها «خارقة»!