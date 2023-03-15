75 لاعباً في بطولة الإمارات لرفع الأثقال بمدرسة الاتحاد الخاصة



معتصم عبدالله (دبي)

أعلن اتحاد رفع الأثقال، تنظيم النسخة الأولى لبطولة الإمارات لرفع الأثقال لعام 2023، والمقررة يومي السبت والأحد المقبلين، بصالة «مدرسة الاتحاد الخاصة» بمنطقة جميرا في دبي، بمشاركة 75 لاعباً ولاعبة من 23 جنسية مختلفة.

وجاء الكشف عن تفاصيل النسخة الأولى للبطولة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمدرسة الاتحاد الخاصة، بحضور محمد خميس النقبي المدير التنفيذي للاتحاد، وحمد الحوسني عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الإعلامية، وحمد جمعة العجمي رئيس اللجنة الفنية، وسالم خميس الصريدي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، مدير البطولة، والدكتور جيمس ويتشيلت مدير مدرسة الاتحاد الخاصة بجميرا.

ونقل محمد خميس النقبي المدير التنفيذي، تحيات محمد ناصر بن خماس رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً الجاهزية الكاملة لانطلاق النسخة الأولى للبطولة، في ظل التشكيل الحالي لمجلس إدارة الاتحاد، وقال: «سعداء بتنظيم النسخة الأولى لبطولة الإمارات لرفع الأثقال، والتي تنسجم والخطة الاستراتيجية لعمل مجلس إدارة الاتحاد، المتمثلة في نشر مفهوم اللعبة، واستقطاب اللاعبين المتميزين للتمثيل المشرف على صعيد المنتخبات الوطنية».

وأضاف: «دعم القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، والسمعة الدولية الناصعة لدولة الإمارات، والذي أهلها لتكون عاصمة للرياضة العالمية، في ظل النجاحات التي تحققت باستضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية، والاستفادة من المرافق والبنية التحتية العالمية، مثل المحفز الأول لعمل اتحاد رفع الأثقال».

وكشف النقبي عن مشاركة 75 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، في النسخة الأولى لبطولة الإمارات لرفع الأثقال، والتي تنظم وفق الضوابط والشروط الفنية المعتمدة أولمبياً، من أجل ضمان نجاح البطولة، مشيداً في الوقت ذاته بالاهتمام والمساهمة الإيجابية للمؤسسات الوطنية شريكاً فعالاً يعزز من النجاح المرتقب.

وثمن النقبي استضافة مدرسة الاتحاد الخاصة بدبي «راعي البطولة» للمنافسات، مشيداً بدور الشركاء والرعاة ممثلين في مجلس دبي الرياضي، مجلس الرياضيين في شرطة دبي، الوادي الأخضر للاستشارات الهندسية، أولومبيا جيم، مركز دبا لكمال الأجسام، نادي بارج، وديزرت باربل.

من جانبه، أوضح حمد جمعة العجمي رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد، أن تنظيم البطولة يستهدف تكوين قاعدة للعبة رفع الأثقال في الدولة، في ظل مشاركة 75 لاعباً ولاعبة يمثلون الأندية الحكومية والخاصة، حيث يشكل كل فريق من 5 أوزان للعنصر النسائي ومثلها للعنصر الرجالي في فئتي الرجال والشباب، لافتاً إلى أن فعاليات البطولة تنظم على فترتين صباحية ومسائية.