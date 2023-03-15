الخميس 16 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

32 فريقاً في «كأس مينا» للناشئين

32 فريقاً في «كأس مينا» للناشئين
15 مارس 2023 18:00

 
مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
بولندا تجري محادثات مع سلوفاكيا بشأن نقل طائرات إلى أوكرانيا


يشارك 32 فريقاً من مختلف قارات العالم، يتقدمها كريستال بالاس وساوثهامبتون الإنجليزيان، ويوكوهاما الياباني، وأيسو يونايتد ونيويورك ريد بل الأمريكيان، إلى جانب أكاديميتي روبي فاولر ولوكاس بولدولسكي في بولندا، وفرق أكاديميات محلية في الفئات السنية الأصغر عمراً، وأبرزها أكاديمية مانشستر سيتي في أبوظبي ودبي، في كأس مينا لكرة القدم للناشئين في دبي من 31 مارس الجاري إلى 5 أبريل المقبل، وتنظمها شركة سي بي أف بيرفورمانس، بدعم مجلس دبي الرياضي للعام الثاني، وتحتضن منافساتها ملاعب جبل علي للجولف والرماية.
وأكد أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، أن البطولة تشكل نموذجاً لدعم ونشر كرة القدم للواعدين، خصوصاً أنها تجمع أكثر من 600 لاعب، بالإضافة إلى المدربين والإداريين يحضرون إلى دبي من مختلف دول وقارات العالم، كما أن هؤلاء اللاعبين يمثلون 32 فريقاً من 4 مجموعات سنية من 12 إلى 18 سنة من 4 قارات مختلفة من بينهم 15 فريقاً من أوروبا وأفريقيا والهند والشرق الأقصى وأميركا الشمالية، تتنافس أمام 17 فريقاً من الأكاديميات الخاصة في الدولة، لذلك فإنها تمنح فرصة كبيرة للاعبين الناشئين لخوض منافسات حقيقة مع فرق متنوعة من مختلف المدارس الكروية، والاحتكاك مع مواهب مهارية جديدة، مما يسهم في رفع مستوى اللعب لديهم، من خلال عيش أجواء المنافسات الدولية.
ووجه تيدي شيرينجهام الأسطورة السابق لمانشستر يونايتد وإنجلترا، وسفير كأس مينا، رسالة عبر الفيديو، وقال: يسعدني أن أعود للسنة الثانية لدعم كأس مينا، والتنظيم والإقامة والمرافق على أعلى مستوى، وهو مشهد مذهل لهؤلاء اللاعبين الشباب للمشاركة فيه، مما يساعدهم بالتأكيد على إعدادهم لمهنة محتملة في كرة القدم الاحترافية.
وعقب المؤتمر الصحفي، تم إجراء مراسم قرعة الفرق المشاركة في مختلف الفئات بالبطولة التي أسفرت عن تقسيم الفرق المشاركة في كل فئة إلى مجموعتين، تضم كل منها 4 فرق.

دبي
كريستال بالاس
يوكوهاما
بولندا
نيويورك
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
الرياضي
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
اليوم 15:03
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
الرياضي
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
اليوم 15:00
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
الإمارات
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
اليوم 14:51
الشؤون الإسلامية: بدء إجراءات فرز حجاج الدولة لهذا العام
الإمارات
الشؤون الإسلامية: بدء إجراءات فرز حجاج الدولة لهذا العام
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©