32 فريقاً في «كأس مينا» للناشئين



مراد المصري (دبي)



يشارك 32 فريقاً من مختلف قارات العالم، يتقدمها كريستال بالاس وساوثهامبتون الإنجليزيان، ويوكوهاما الياباني، وأيسو يونايتد ونيويورك ريد بل الأمريكيان، إلى جانب أكاديميتي روبي فاولر ولوكاس بولدولسكي في بولندا، وفرق أكاديميات محلية في الفئات السنية الأصغر عمراً، وأبرزها أكاديمية مانشستر سيتي في أبوظبي ودبي، في كأس مينا لكرة القدم للناشئين في دبي من 31 مارس الجاري إلى 5 أبريل المقبل، وتنظمها شركة سي بي أف بيرفورمانس، بدعم مجلس دبي الرياضي للعام الثاني، وتحتضن منافساتها ملاعب جبل علي للجولف والرماية.

وأكد أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، أن البطولة تشكل نموذجاً لدعم ونشر كرة القدم للواعدين، خصوصاً أنها تجمع أكثر من 600 لاعب، بالإضافة إلى المدربين والإداريين يحضرون إلى دبي من مختلف دول وقارات العالم، كما أن هؤلاء اللاعبين يمثلون 32 فريقاً من 4 مجموعات سنية من 12 إلى 18 سنة من 4 قارات مختلفة من بينهم 15 فريقاً من أوروبا وأفريقيا والهند والشرق الأقصى وأميركا الشمالية، تتنافس أمام 17 فريقاً من الأكاديميات الخاصة في الدولة، لذلك فإنها تمنح فرصة كبيرة للاعبين الناشئين لخوض منافسات حقيقة مع فرق متنوعة من مختلف المدارس الكروية، والاحتكاك مع مواهب مهارية جديدة، مما يسهم في رفع مستوى اللعب لديهم، من خلال عيش أجواء المنافسات الدولية.

ووجه تيدي شيرينجهام الأسطورة السابق لمانشستر يونايتد وإنجلترا، وسفير كأس مينا، رسالة عبر الفيديو، وقال: يسعدني أن أعود للسنة الثانية لدعم كأس مينا، والتنظيم والإقامة والمرافق على أعلى مستوى، وهو مشهد مذهل لهؤلاء اللاعبين الشباب للمشاركة فيه، مما يساعدهم بالتأكيد على إعدادهم لمهنة محتملة في كرة القدم الاحترافية.

وعقب المؤتمر الصحفي، تم إجراء مراسم قرعة الفرق المشاركة في مختلف الفئات بالبطولة التي أسفرت عن تقسيم الفرق المشاركة في كل فئة إلى مجموعتين، تضم كل منها 4 فرق.