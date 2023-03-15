الخميس 16 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

منتخبنا يشارك في «تقويم الرياض الشطرنجي»

منتخبنا يشارك في «تقويم الرياض الشطرنجي»
15 مارس 2023 17:30

 
دبي (الاتحاد)
تغادر منتخب الشطرنج إلى الرياض غداً «الخميس» للمشاركة في البطولة التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، الجمعة والسبت، ضمن البطولات المصنفة من الاتحاد الدولي، وذلك منطقة «بوليفارد رياض ستي»، ضمن مسابقات «تقويم الرياض» 2023.
ويترأس البعثة الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي نائب رئيس اتحاد الشطرنج، بالإضافة إلى 3 لاعبين هم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن المصنف الأول للبطولة، والأستاذ الدولي عمران الحوسني، واللاعبة روضة السركال، ويتولى مهدي عبد الرحيم مستشار لجنة الحكام في الاتحاد الدولي ورئيس حكام آسيا منصب رئيس الحكام بالبطولة.
ويشارك في بطولة الشطرنج 100 لاعب من جميع أنحاء الوطن العربي من بينهم 13 لاعباً يحملون لقب أستاذ دولي كبير، ويتنافسون على جوائز مالية تصل إلى 600 ألف ريال، حيث يحصل البطل 300 ألف، وينال صاحب المركز الثاني 200 ألف، والثالث 100 ألف، بالإضافة إلى جوائز مالية أخرى للفائزين حتى المركز العاشر، وتقام البطولة بالنظام السويسري من 9 جولات بوقت 15 دقيقة + 10 ثوانٍ مع كل نقلة لكل لاعب.
من جانبه، أكد الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي رئيس البعثة، أن المشاركة في البطولة لها مكاسب كثيرة، كونها أقوى بطولة عربية، من حيث المشاركين وجميع اللاعبين الحاملين على لقب أستاذ دولي كبير، وتعد البطولة العربية الأقوى على المستوى الفني، ومخصصة للاعبين العرب، وهو ما يزيد من قوتها، ولعل الجوائز المخصصة للبطولة تشجع أبرز اللاعبين على المشاركة، وبالتالي الاستفادة كبيرة للجميع، وهو ما نطمح إليه بالنسبة للاعبين، في ظل اعتماد البطولة ضمن البطولات المصنفة دولياً، وبالتالي ستكون هناك نقاط تصنيفية للاعبين.
وأضاف أن الاتحاد يحرص على المشاركة في جميع البطولات على المستويات العربية والقارية والدولية، من أجل تحقيق أهدافنا ومكاسب فنية للاعبين، وأيضاً البحث عن إنجازات جديدة للشطرنج الإماراتي، وشاركنا مؤخراً في البطولة العربية بالسودان، والموسم الحالي لدينا العديد من البطولات القارية والدولية التي نشارك فيها.

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في اجتماعات للتحالف الدولي ضد "داعش" في لندن
"المالية": 143.1 مليار درهم الإيرادات الحكومية خلال الربع الرابع من 2022
الإمارات
منتخب الشطرنج
الرياض
السعودية
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
الرياضي
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
اليوم 15:03
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
الرياضي
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
اليوم 15:00
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
الإمارات
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
اليوم 14:51
الشؤون الإسلامية: بدء إجراءات فرز حجاج الدولة لهذا العام
الإمارات
الشؤون الإسلامية: بدء إجراءات فرز حجاج الدولة لهذا العام
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©