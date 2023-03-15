منتخبنا يشارك في «تقويم الرياض الشطرنجي»



دبي (الاتحاد)

تغادر منتخب الشطرنج إلى الرياض غداً «الخميس» للمشاركة في البطولة التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، الجمعة والسبت، ضمن البطولات المصنفة من الاتحاد الدولي، وذلك منطقة «بوليفارد رياض ستي»، ضمن مسابقات «تقويم الرياض» 2023.

ويترأس البعثة الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي نائب رئيس اتحاد الشطرنج، بالإضافة إلى 3 لاعبين هم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن المصنف الأول للبطولة، والأستاذ الدولي عمران الحوسني، واللاعبة روضة السركال، ويتولى مهدي عبد الرحيم مستشار لجنة الحكام في الاتحاد الدولي ورئيس حكام آسيا منصب رئيس الحكام بالبطولة.

ويشارك في بطولة الشطرنج 100 لاعب من جميع أنحاء الوطن العربي من بينهم 13 لاعباً يحملون لقب أستاذ دولي كبير، ويتنافسون على جوائز مالية تصل إلى 600 ألف ريال، حيث يحصل البطل 300 ألف، وينال صاحب المركز الثاني 200 ألف، والثالث 100 ألف، بالإضافة إلى جوائز مالية أخرى للفائزين حتى المركز العاشر، وتقام البطولة بالنظام السويسري من 9 جولات بوقت 15 دقيقة + 10 ثوانٍ مع كل نقلة لكل لاعب.

من جانبه، أكد الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي رئيس البعثة، أن المشاركة في البطولة لها مكاسب كثيرة، كونها أقوى بطولة عربية، من حيث المشاركين وجميع اللاعبين الحاملين على لقب أستاذ دولي كبير، وتعد البطولة العربية الأقوى على المستوى الفني، ومخصصة للاعبين العرب، وهو ما يزيد من قوتها، ولعل الجوائز المخصصة للبطولة تشجع أبرز اللاعبين على المشاركة، وبالتالي الاستفادة كبيرة للجميع، وهو ما نطمح إليه بالنسبة للاعبين، في ظل اعتماد البطولة ضمن البطولات المصنفة دولياً، وبالتالي ستكون هناك نقاط تصنيفية للاعبين.

وأضاف أن الاتحاد يحرص على المشاركة في جميع البطولات على المستويات العربية والقارية والدولية، من أجل تحقيق أهدافنا ومكاسب فنية للاعبين، وأيضاً البحث عن إنجازات جديدة للشطرنج الإماراتي، وشاركنا مؤخراً في البطولة العربية بالسودان، والموسم الحالي لدينا العديد من البطولات القارية والدولية التي نشارك فيها.