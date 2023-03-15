بطولات شاطئية وألعاب شعبية في مهرجان الظفرة البحري



الظفرة (وام)



ينظم مهرجان الظفرة البحري بطولات شاطئية وألعاباً شعبية، ضمن دورته الرابعة عشرة التي تستمر فعالياتها حتى 19 مارس الجاري، في ساحل المغيرة بمنطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتقام منافسات بطولة كرة القدم الشاطئية وبطولة كرة الطائرة الشاطئية، بشكل يومي على شاطئ ساحل المغيرة من الساعة الرابعة مساءً إلى السادسة مساءً، فيما تقام منافسات الألعاب الشعبية «مسابقة الكيرم للرجال والنساء، مسابقة الدومينو، كرابي، المطارح، شاع، الدحروي»، بشكل يومي من الساعة الرابعة مساءً إلى الساعة العاشرة مساءً طيلة أيام المهرجان.

وتأتي البطولات الشاطئية والألعاب الشعبية، في إطار حرص مهرجان الظفرة البحري على نشر وتعزيز الموروث الشعبي، وهذا النوع من الألعاب الرياضية والمسابقات الشعبية، وتشجيع المجتمع على ممارستها.

وتمثل الألعاب الشعبية جانباً مهماً من تراث الدولة، وعادات المجتمع، وتشكل جزءاً راسخاً من ذاكرة أبنائه وتشارك العديد من الفرق الشعبية من مختلف مناطق الإمارات في بطولات كرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية، والتي تتنافس للفوز بلقب البطولة التي خصص لها جوائز نقدية قيمة.