«الفتى الذهبي» يتفوق على رونالدو وميسي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

بالخماسية «التاريخية» للنجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند «22 عاماً»، مهاجم وهداف مانشستر سيتي الإنجليزي، والتي سجلها في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال أمام لايبزج الألماني (7-0)، استطاع أن يحجز لنفسه مبكراً جداً مكاناً بين أساطير هذه البطولة، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم يسبق هالاند في تسجيل هذا العدد من الأهداف في مباراة واحدة في «الشامبيونزليج» سوى لويز أدريانو لاعب شاختاردونتسك أمام باتي بوريسوف في أكتوبر2014، والنجم ليونيل ميسي في مارس 2012 مع برشلونة أمام باير ليفركوزين، وفقاً لماذكرته مؤسسة «أوبتا» للأرقام القياسية، والتي أكدت في الوقت نفسه إن ميسي هو أول من يسجل 5 أهداف في مباراة إقصائية.

وبات بمقدورهالاند أن يضرب كل الأرقام القياسية للأهداف التي تُسجل خلال نسخة واحدة من هذه البطولة، والمسجل باسم كريستيانو رونالدو موسم 2013-2014، وهو 17 هدفاً، كما يواصل هالاند تقدمه في ترتيب الهدافين التاريخيين لهذه البطولة برصيد 33 هدفاً، حيث أصبح يحتل حالياً المركز 24، بينما لايزال في سن 22، أي وهو أصغر هداف بين الثلاثين الأوئل، ولم بعد يحتاج إلا إلى 15 هدفاً فقط لكي يصبح بين العشرة الأوائل.

وكشفت صحيفة «ليكيب» النقاب عن أن هالاند، الذي يطارد أرقام بعض أساطيرهذه البطولة، يعتبر الأصغر سناً بين الذين سجلوا 5 أهداف في مباراة واحدة، ليس هذا فحسب، وإنما الأصغر سناً منذ بداية مشاركته في هذه البطولة موسم 2019-2020، ولم يسبقه رونالدو أو ميسي في تسجيل 33 هدفاً في هذه البطولة، وهما في هذه السن.

وأوضحت الصحيفة أنه في الوقت الذي سجل فيه ميسي هدفاً كل 105 دقائق، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي كل 104 دقائق، والفرنسي كريم بنزيمة كل 122دقيقة، فإن معدل هالاند هو هدف كل 56 دقيقة فقط، ولوسار على هذا المنوال وبنفس إيقاع تسجيل الأهداف الحالي، سيسقط الكثير من الأرقام.