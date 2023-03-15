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الرياضي

نجوم البرازيل ضحية «العملات المشفرة»!

نجوم البرازيل ضحية «العملات المشفرة»!
15 مارس 2023 16:00

ساو باولو (أ ف ب)

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استنكر عدد من لاعبي كرة قدم في البرازيل عملية احتيال مزعومة بالعملات المشفرة تسببت بخسارتهم لأموال طائلة، في قضية تصدرت عناوين الصحف الرياضية المحلية في الأيام الأخيرة.
قال جوستافو كاربا لاعب وسط نوتنجهام فوريست الإنجليزي في رسالة صوتية على تطبيق «واتساب» نقلته قناة «جلوبو»: «رأيت الكثير من الحمقى يتعرّضون لعمليات احتيال، لكن أن أرى نفسي في موقف مماثل هو أمر مروع».
وقدّم كل من كاربا وزميله السابق في نادي بالميراس، الظهير مايكي، شكوى في نوفمبر، بعد إحرازهما معاً لقب الدوري البرازيلي.
يتهمان شركة «إكس لاند» بالاحتيال بعد ائتمانها بجزء كبير من ثروتهما، من خلال إغرائهما بالحصول على فائدة تصل إلى 5% في الشهر الواحد.
يقول كاربا (29 عاماً)، أفضل لاعب في الدوري البرازيلي الموسم الماضي، إنه استثمر 6.3 ملايين ريال (نحو 1.2 مليون دولار أميركي) ومايكي 4 ملايين (نحو 760 ألف دولار).
كشف المحقق في القضية فينيسيوس سالفا لقناة «جلوبو» أن هناك مؤشرات قوية في حدوث احتيال.
يؤكّد اللاعبان قيامهما بالاستثمارات بناء على توصية من زميلهما السابق في بالميراس، المهاجم ويليان بيجودي الذي يحمل راهناً ألوان فلوميننسي في ريو دي جانيرو.
ويبدو أن «إكس لاند» مرتبطة بشركة لإدارة الثروات أنشأها ويليان بيجودي.
ينفي المهاجم البالغ 36 عاماً أية مخالفات مدعياً أنه وقع أيضاً «ضحية» إكس لاند.
كتب على موقع «إنستجرام» مؤكداً أنه خسر 17.5 ملايين ريال (نحو 3.3 ملايين دولار) في هذه القضية.
وأعلنت «إكس لاند»، التي اتخذت من برازيليا مقراً لها، إفلاسها في نوفمبر، ملقية باللوم في خسائرها على تلك التي تعرضت لها منصة «أف تي أكس» إحدى الأكبر في صناعة العملات المشفرة في البلاد.

البرازيل
العملات المشفرة
بالميراس
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