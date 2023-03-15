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رسالة السيتي بـ«شيفرة هالاند» تضرب العالم!

رسالة السيتي بـ«شيفرة هالاند» تضرب العالم!
15 مارس 2023 15:43

عمرو عبيد (القاهرة)
وسط «المعركة المشتعلة» في الكرة الإسبانية بسبب قضية برشلونة، وترقب مواجهة ريال مدريد وليفربول، وكذلك تأهل إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري الأبطال، خطفت «سُباعية» مانشستر سيتي وأهداف «الصاروخ» إيرلينج هالاند الخمسة كل الأضواء فوق أغلفة الصحف العالمية، من دون استثناء.
ورغم مطاردة «ماركا» الإسبانية لكل ما يتعلق بأزمة «البارسا» واستعداد «الملكي» لخوض مباراة غير مأمونة العواقب أمام «الريدز»، إلا أنها أفردت غلافها «كاملاً» لصورة هالاند بعنوان «جوارديولا يريح هالاند بعدما اكتفى بالـ5!»، وكتبت أن النرويجي المذهل سجل «خُماسيته» في 57 دقيقة فقط ليكتب تاريخاً جديداً ويغادر الملعب بعدما فعل كل شيء.
جميع الصحف الإسبانية سارت على نفس الدرب وتصدر النرويجي أغلفتها بصورة غير معتادة، حيث قالت «آس» إن «السيتي» سحق لايبزيج بـ«يد» هالاند، ووصفته موندو ديبورتيفو بـ«الوحش» الذي لا يعرف الرحمة أمام المرمى، وقالت سبورت إن هالاند وحده كان كافياً ليقود «البلومون» إلى ربع النهائي الأوروبي، وكتبت لي سبورتيو أن ضربات هالاند الـ5 أسقطت الثيران!
الطريف أن الصحف الإيطالية السعيدة بتأهل إنتر ميلان إلى نفس المرحلة، ليلحق بجاره ميلان، اهتمت بما فعله هالاند أيضاً لدرجة أن صورته تصدرت قلب غلاف «كورييري ديللو سبورت» تحت عنوان «وحش مفترس»، وكذلك «توتوسبورت»، التي وصفته بـ«سوبر هالاند» و«الفتى الذهبي»، ورغم الخروج «المؤلم» لفريق بورتو، إلا أن ريكورد البرتغالية أبرزت ما قدمه هالاند في تلك الليلة أيضاً.
وبالتأكيد توارت أخبار الاستعدادات والتصريحات الخاصة بفريق ليفربول قبل مواجهة الريال فوق أغلفة الصحف الإنجليزية، التي لم تحمل سوى صور هالاند وجوارديولا، وقالت «ستار سبورت» إن الهداف النرويجي اقتحم «قائمة الأساطير» بفضل خماسيته المذهلة، بينما ذكرت «ميرور» أن هالاند سجل أهدافه بمنتهى السهولة ليدخل التاريخ.
ورأت «آي سبورت» أن إيرلينج استخدم «شيفرة موريس» لتوجيه رسالة قوية تكشف نوايا السيتي في تلك النسخة القارية، وكتبت إكسبريس أن «الخماسية الخيالية» وضعت هالاند في ركن مميز بكتب التاريخ، خاصة أنها جاءت بطريقة «خاطفة» لا يُمكن إيقافها!

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