«ضحية الزلزال التركي» يأمل العودة في يوليو!

إسطنبول (د ب أ)

يأمل فريق هاتاي سبور التركي لكرة القدم، الذي فقد النجم كريستيان أتسو الشهر الماضي خلال الزلزالين المدمرين، العودة للتدريبات في يوليو وأغسطس المقبلين.

وقال أيدين توكسوز، نائب رئيس النادي: «المدينة كلها مشغولة بإزالة الأنقاض».

وأضاف أن أي فرصة لإعادة النادي قبل هذا الأمر مستحيل وسط الدمار الذي تشهده مدينة أنطاكيا.

وتضررت المنشآت التدريبية وتم نقل بعض اللاعبين بشكل مؤقت لأندية أخرى للحفاظ على مستواها.

وعلق هاتاي سبور، برفقة فريق غازي عنتاب، مشاركتهما في الدوري التركي عقب الزلزالين.

وأصبح النادي مدمر مالياً، حيث خسر إجمالي ميزانيته السنوية البالغة 350 مليون ليرة (18 مليون دولار)، وقدم الأتراك الذين يعيشون في أوروبا دعماً مالياً.

ويستخدم ملعب هاتاي، الذي سجل فيه الغاني أتسو هدف الفوز لفريقه قبل شهر، كمأوى طارئ للمشردين، حيث تم وضع الخيم بالقرب من المدخل.

هدف أتسو، جاء من ركلة حرة مباشرة، في المباراة التي فاز فيها فريقه على قاسم باشا يوم 6 فبراير الماضي. وقال توكسوز: «جن جنون المدينة بأكملها، الكل كان سعيداً، لأن الفوز عزز آمالنا في البقاء بالدوري، بعدها بساعات، أتسو، مثل عشرات الآلاف الآخرين، تم دفنه تحت أنقاض مبناه، وتأكدت وفاته بعد أسبوعين تقريباً من عدم اليقين يوم 18 فبراير الماضي، جلب الزلزالان معاناة لا يمكن تخيلها لتركيا وسورية كما أثر بشدة على الرياضة».