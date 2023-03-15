الخميس 16 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

خميس إسماعيل يغيب عن «الراقي» أمام «الملك»

خميس إسماعيل يغيب عن «الراقي» أمام «الملك»
15 مارس 2023 15:30

 
علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
حاكم الشارقة يستقبل وفد الاتحاد العربي للإعلام السياحي


يستمر غياب خميس إسماعيل لاعب وسط البطائح، للجولة الخامسة على التوالي، عندما يلتقي فريقه مع الشارقة في «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث يعاني من إصابة حرمته من عدم التواجد مع «الراقي» في هذه «الفترة الحرجة» من البطولة، حيث يحتل الفريق المركز الـ 11 برصيد 17 نقطة، متساوياً مع النصر.
ونجح المدرب المغربي سعيد شخيت في إيجاد أكثر من لاعب بديل لخميس، نظراً لمركزه المهم في الوسط، واستطاع المدرب أن يوظف إمكانيات لاعبيه بالشكل المناسب.
ويعتبر خميس واحداً من عناصر الخبرة الكبيرة في البطائح، وشارك حتى الآن في 11 مباراة «793 دقيقة»، وغاب عن فريقه عقب مباراة الوصل في «الجولة 15» التي انتهت بفوز «الإمبراطور» 3-1.

دوري أدنوك للمحترفين
خميس إسماعيل
البطائح
الشارقة
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
الرياضي
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
اليوم 15:03
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
الرياضي
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
اليوم 15:00
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
الإمارات
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
اليوم 14:51
الشؤون الإسلامية: بدء إجراءات فرز حجاج الدولة لهذا العام
الإمارات
الشؤون الإسلامية: بدء إجراءات فرز حجاج الدولة لهذا العام
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©