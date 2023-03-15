خميس إسماعيل يغيب عن «الراقي» أمام «الملك»



علي معالي (دبي)



يستمر غياب خميس إسماعيل لاعب وسط البطائح، للجولة الخامسة على التوالي، عندما يلتقي فريقه مع الشارقة في «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث يعاني من إصابة حرمته من عدم التواجد مع «الراقي» في هذه «الفترة الحرجة» من البطولة، حيث يحتل الفريق المركز الـ 11 برصيد 17 نقطة، متساوياً مع النصر.

ونجح المدرب المغربي سعيد شخيت في إيجاد أكثر من لاعب بديل لخميس، نظراً لمركزه المهم في الوسط، واستطاع المدرب أن يوظف إمكانيات لاعبيه بالشكل المناسب.

ويعتبر خميس واحداً من عناصر الخبرة الكبيرة في البطائح، وشارك حتى الآن في 11 مباراة «793 دقيقة»، وغاب عن فريقه عقب مباراة الوصل في «الجولة 15» التي انتهت بفوز «الإمبراطور» 3-1.