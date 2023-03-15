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الرياضي

«مجلس الفيفا» يعتمد موعد «مونديال الشاطئية»

«مجلس الفيفا» يعتمد موعد «مونديال الشاطئية»
15 مارس 2023 14:35

 
أبوظبي (الاتحاد)

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صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال جلسته في العاصمة الرواندية كيجالي، على هامش اجتماع الكونجرس الـ 73 المقرر عقده الخميس على موعد إقامة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية – الإمارات 2023، من 16 إلى 26 نوفمبر المقبل في دبي.
وأعلن «الفيفا» في وقت سابق عن فوز ملف الإمارات باستضافة البطولة العالمية، بعد تفوقه على الملفات الأخرى، حيث تُعد هذه الاستضافة هي الثانية للإمارات بعد «نسخة 2009» التي أقيمت في دبي، وشهدت تتويج البرازيل بلقب البطولة على حساب سويسرا.
ويُولي مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أهمية كبرى لهذه الاستضافة من خلال تشكيله فرق عمل وعقد اجتماعات دورية مع مختلف الجهات والمؤسسات الداعمة، من أجل التحضير المناسب لهذه البطولة، التي تشهد مشاركة نخبة المنتخبات العالمية، وتحظى بمتابعة جماهيرية وتغطية إعلامية كبيرة.

الإمارات
دبي
مونديال الشاطئية
الاتحاد الدولي لكرة القدم
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