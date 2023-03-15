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شاهين يعود إلى دفاع الشارقة

شاهين يعود إلى دفاع الشارقة
15 مارس 2023 15:00

 
علي معالي (الشارقة)

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يعود شاهين عبدالرحمن إلى تشكيلة الشارقة في «الجولة 20» أمام البطائح، يوم السبت المقبل، بعد انتهاء الإيقاف الذي حرمه من المباراة الأخيرة مع الوصل، وانتهت بالتعادل 1-1، وبذلك يعود «الثنائي» شاهين ومانولاس اليوناني لقيادة دفاع «الملك» في مركز قلبي الدفاع.
واستطاع «الشاب» جوستافو خلال آخر مباراتين، أن يسد الفراغ وإثبات كفاءته، في المرة الأولى، عندما غاب مانولاس للإصابة، باللعب بمنتهى القوة إلى جوار شاهين، وفي المرة الثانية عندما غاب شاهين، حيث أظهر جوستافو انسجاماً مع مانولاس، وكان لغياب مانولاس ثم شاهين فرصة لأن يقدم كوزمين جوستافو لاعباً متميزاً في الخط الخلفي.
ويسعى الشارقة في مباراة البطائح التي تقام على استاد الشارقة، للعودة إلى الانتصارات واستعادة الثقة من جديد، أملاً في عدم ابتعاد «الملك» عن المنافسة حتى «الرمق الأخير» من البطولة، وربما تشهد تشكيلة كوزمين بعض التعديلات على مستوى الوسط.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
البطائح
شاهين عبدالرحمن
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