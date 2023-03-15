راشد بن حميد يترأس وفد اتحاد الكرة في «كونجرس الفيفا»



أبوظبي (الاتحاد)



يترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، وفد الاتحاد في اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي الـ 73 المقرر الخميس في العاصمة الرواندية كيجالي، برئاسة جياني إنفانتينو، وبحضور رؤساء وممثلي الاتحاد الوطنية الأعضاء.

ويضم الوفد يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، ومحمد عبدلله هزام الظاهري الأمين العام.

ويتضمن جدول أعمال الكونغرس العديد من البنود أهمها تزكية جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لولاية ثالثة من 2023 إلى 2027، وعرض التقرير السنوي الصادر من الاتحاد الدولي، ومناقشة المقترحات الواردة من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء وتحديد موعد اجتماع الكونغرس المقبل.