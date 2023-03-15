مدير لايبزج يعترف باستحقاق «الهزيمة السباعية»!

مانشستر (د ب أ)

قدم ماكس إيبرل، المدير الرياضي لفريق لايبزج الألماني لكرة القدم، تقييماً صادقاً لخسارة فريقه الكبيرة 0-7 أمام مانشستر سيتي، أكبر هزيمة يتلقاها فريق ألماني في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وتعادل لايبزج 1-1 في ذهاب دور الـ16 الشهر الماضي، ولكن تبخرت فرص الفريق سريعاً، بعدما سجل إيرلينج هالاند، الذي لعب لفريق سالزبورج النمساوي شقيق لايبزج، والذي تدرب تحت قيادة ماركو روزه، مدرب لايبزج، في بروسيا دورتموند.

وقال إيبرل: «في النهاية، فقدنا ماء الوجه قليلاً هنا، لم يكن ينبغي أن ينتهي الأمر بهذه الطريقة، اللاعبون أفضل بكثير مما ظهروا به، المحصلة النهائية هو أننا نستحق الخروج، لم تتح لدينا أي فرصة، عليك أن تقول هذا ببساطة».

ولم يرغب روزه في التحدث عن ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي احتسبت في بداية اللقاء بسبب لمسة يد على بنيامين هنريكس والتي مهدت الطريق لمانشستر سيتي وهالاند.

وقال روزه: «إنه ليس الوقت المناسب للبحث عن أعذار، سيتي استحق الفوز، حتى بدون القرارات الخاطئة، لم يكن لدينا أي إيقاع لعب».

ومع خسارة دورتموند أمام تشيلسي الأسبوع الماضي، وتأخر آينتراخت فرانكفورت بهدفين أمام نابولي قبل مباراة الإياب التي تقام في وقت لاحق من اليوم بإيطاليا، يشعر ماتياس سامر، لاعب المنتخب الألماني السابق، بالقلق بشأن منافسة أندية «البوندسليجا» في دوري الأبطال، فقط بايرن ميونيخ هو الذي يتواجد في دور الثمانية.

ويعتقد سامر أن مزايا كرة القدم الألماني المتمثلة في العزيمة القوية والقوة الدفاعية والسيطرة البدنية، تم فقدانها من أجل استقطاب لاعبين على أساس جداول البيانات وإحصاءات التمرير.