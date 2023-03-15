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الرياضي

«أكاديمية فاطمة بنت مبارك» عضواً عاملاً باتحاد الطائرة

«أكاديمية فاطمة بنت مبارك» عضواً عاملاً باتحاد الطائرة
15 مارس 2023 14:19

 
معتصم عبدالله (دبي)

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تعتمد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة، «أكاديمية فاطمة بنت مبارك» عضواً عاملاً في الاتحاد، وفقاً للمادة 26 من النظام الأساسي، وذلك خلال الاجتماع العادي والمقرر في الساعة الخامسة مساء السبت بفندق موفنيك دبي.
ويتضمن جدول أعمال العمومية 6 بنود أساسية، تشمل التصديق على محضر الاجتماع السابق، مناقشة واعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة، اعتماد الحساب الختامي للاتحاد للسنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة، واعتماد أكاديمية فاطمة بنت مبارك عضواً عاملاً في الاتحاد، وفقاً للنظام الأساسي، ومناقشة المقترحات الواردة من الأندية الأعضاء، والتي لا تتعارض مع أحكام النظام الأساسي.
وتشهد العمومية المرتقبة استمرار التفاعل الكبير، ما بين مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالله الدرمكي والأندية الأعضاء، في ظل تقدم نحو 36% من أعضاء العمومية بمقترحات للنقاش في الاجتماع المرتقب ضمن جدول الأعمال.
وتقدم 7 من أصل 19 نادياً من قوام الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة، بنحو 39 مقترحاً بشأن المسابقات وآلية قيد وتسجيل اللاعبين، وذلك للنقاش على طاولة الاجتماع، ممثلين في أندية الوصل، النصر، شباب الأهلي، العين، الوحدة، خورفكان، البطائح.

 

الإمارات
أكاديمية فاطمة بنت مبارك
دبي
الكرة الطائرة
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