«النمور» يطارد «كسر التعادل» أمام «الفهود»!



فيصل النقبي (كلباء)



يسعى اتحاد كلباء إلى كسر عقدة التعادلات في آخر أربع مباريات أمام الوصل، عندما يلتقي الفريقان يوم السبت المقبل، ضمن «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين».

ورغم تفوق «الإمبراطور» تاريخياً على «النمور» في حقبة الاحتراف، إلا أن «الفهود» فشل في الفوز على منافسه، خلال اللقاءات الأربعة السابقة بالبطولة، بما فيها مباراة الدور الأول للموسم الحالي الذي يقدم خلاله «الإمبراطور» مستوى لافتاً، احتل به المركز الثالث، إلا أن اللقاء الأخير انتهى بالتعادل 2-2، على استاد زعبيل، وسبقه التعادل 1-1ذهاباً وإياباً في الموسم الماضي، وبنتيجة 4-4 في الدور الثاني من الموسم قبل الماضي.