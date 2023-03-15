«أبيض الشاطئية» يستهل كأس آسيا بمواجهة أوزبكستان غداً

دبي (الاتحاد)

يستهل منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، غداً الخميس مشواره في بطولة كأس آسيا 2023، بمواجهة منتخب أوزبكستان على ملعب جومتيم آرينا، بينما يلتقي منتخب إيران مع منتخب ماليزيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية.

وكان «أبيض الشاطئية» قد أكمل استعداداته للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها مدينة باتيا التايلاندية في الفترة من 16 على 26 مارس الحالي، بمشاركة 16 منتخباً.

وقال علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الكرة الشاطئية: «ثقتنا كبيرة في جميع اللاعبين وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الافتتاحية لمنتخبنا الوطني في بطولة كأس آسيا، والتي ستمثل حافزاً معنوياً كبيراً لمشوارنا في البطولة، ونُقدر جهود الجهاز الفني والإداري واللاعبين الذين بذلوا جهوداً مضاعفة من أجل التحضير الأمثل لخوض غمار منافسات البطولة التي تضم أفضل منتخبات القارة الآسيوية».

وأضاف البدواوي: «نطمح في تحقيق إنجاز رياضي جديد لكرة القدم الشاطئية الإماراتية خلال هذه المشاركة، ولدينا يقين بأننا نستطيع تحقيق ذلك بالروح القتالية للاعبين، التي تُعد سمة أساسية تُميز هذا المنتخب، ونرى رغبة واضحة لدى اللاعبين لإضافة المزيد من الإنجازات لسجل الكرة الشاطئية الإماراتية خلال مشاركاتهم الودية والرسمية».

الجدير بالذكر أن أبيض الشاطئية سبق له المشاركة ثماني مرات في هذه البطولة القارية، ونجح في حصد لقبها مرتين عامي 2007 و2008، ونال لقب وصيف قارة آسيا مرتين في نسختي 2017 و2018