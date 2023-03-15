«آسيوي الشطرنج» يدرج البطولات الإلكترونية تحت مظلته



أبوظبي (وام)



أعلن الاتحاد الآسيوي للشطرنج عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة ««تنسنت»، لتكون منصة حصرية للبيانات، وبث البطولات الإلكترونية للعبة التي ينظمها الاتحاد.

وقال الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، إن الاتحاد يتطلع للاستفادة من الشراكة مع المنصة العالمية لدعم بطولاته، والعمل على التحول الرقمي، لاستثمار الخبرة الكبيرة من الشركة في تنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية الإلكترونية.

وأضاف أن التكنولوجيا الحديثة فرضت ضرورة كبيرة للتعامل معها في مختلف الفعاليات الرياضية، ولعبة الشطرنج من أبرز الألعاب التي يمكن أن تستفيد من هذا الجانب.

وشهدت لعبة الشطرنج الإلكترونية ازدهاراً عالمياً بسبب التحول الإلكتروني، حيث اعترفت اللجنة الأولمبية الدولية بدور الشطرنج كرياضة إلكترونية، حيث تمت إضافتها إلى سلسلة الرياضيات الإلكترونية الأولمبية.

وبحسب منصة «تنسنت»، يمارس اللعبة إلكترونياً ما يقرب من 700 مليون حول العالم، فيما تتراوح أعمار 420 مليوناً من اللاعبين ما بين 18، و34 عاماً.

وقال هشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، إن هذه المبادرة لن تكون الأولى، من أجل دعم اللعبة وتطويرها، ونشرها بما يتناسب مع التطورات التقنية الحديثة والسريعة، وتوجه الأجيال الجديدة نحو الرقمنة، والتواصل الإلكتروني.

وأضاف أن الاتحاد الآسيوي يعمل بشكل دائم على الارتقاء باللعبة في القارة، وجعل الاتحادات المنضوية تحت مظلته من أفضل الاتحادات في المجال الرياضي، في ظل ما يشهده المجال من تطور لافت على المستويات كافة، الأمر الذي يرسم خريطة جديدة للألعاب على جميع المستويات، ويسهم في إقامة العديد من البطولات بكثافة على مدار العام، ما يوسع من أنشطة الاتحاد.

وأكد الطاهر أن الاتحاد الآسيوي للشطرنج برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان، وضع العديد من الخطط التطويرية والطموحة خلال الفترة المقبلة، والتي تسهم في تعدد أنشطته ودعم نشر اللعبة في مختلف بلدان القارة الآسيوية.