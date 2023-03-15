الخميس 16 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مبخوت وليما وعامر «بصمة المواطنين» 39%

مبخوت وليما وعامر «بصمة المواطنين» 39%
15 مارس 2023 14:00

 
علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
ألكاسير يرفع معنوياته بـ «كلمات»!
«سوبر الطائرة» ينطلق بمباراتين


نجح علي مبخوت وفابيو ليما وأحمد عامر في حفظ ماء وجه اللاعب المواطن في «دوري أدنوك للمحترفين»، بتسجيلهم 40 هدفاً، بنسبة تتجاوز 39% من أهداف اللاعبين المواطنين، والتي وصلت إلى 102 هدف من بين 391 هدفاً، حتى «الجولة 19». 
ويتصدر الجزيرة قائمة الأهداف بلاعبيه المواطنين، والتي بلغت 26 هدفاً لكل من علي مبخوت «18 هدفاً»، عبدالله رمضان «3 أهداف»، زايد العامري «هدفان»، خلفان مبارك «هدفان»، وأحمد فوزي «هدف».
وحل الوصل ثانياً، حيث أحرز 16 هدفاً لـ «الثنائي» فابيو ليما «14هدفاً»، علي صالح «هدفان».
وجاء اتحاد كلباء في المركز الثالث في ترتيب أهداف المواطنين بـ 14 هدفاً من نصيب أحمد عامر «8 أهداف»، وحبيب الفردان «4 أهداف»، وسلطان الزعابي «هدف»، سلطان عادل «هدف».
وسجل الوحدة 7 أهداف، لكل من طحنون الزعابي «هدفان»، وعبدالله حمد «هدفان»، وإسماعيل مطر وفارس جمعة ومحمد علي، ولكل منهم هدف.
ونجح شباب الأهلي في تسجيل 10 أهداف، حملت توقيع يحيى الغساني «4 أهداف» وحارب سهيل «هدفان» ويوسف جابر «هدفان»، وهدف لوليد عباس ومحمد جمعة عبيد.
وفي العين سجل المواطنون 5 أهداف، أحرز منها كايو كانيدو «4 أهداف»، وبندر الأحبابي «هدفاً»، وفي النصر بلغت المحصلة 3 أهداف، أحرزها عمر جمعة ربيع «هدفين» وجاسم البلوشي «هدفاً»، وفي البطائح سجل سيف راشد هدفاً بتوقيع «لاعب مواطن» من إجمالي 23 هدفاً للفريق.
وفي خورفكان سجل الفريق 21 هدفاً، منها 3 أهداف من نصيب يوسف العامري وإسماعيل الحمادي وسالم الحمادي، وأحرز دبا 9 أهداف بشكل عام، سجل منها 4 أهداف بأقدام المواطنين، وهم خالد عبدالله، إبراهيم اليعقوبي، أحمد نبيل، جمال إبراهيم، وفي عجمان استطاع «البرتقالي» الذي يقدم موسماً استثنائياً أن يسجل 30 هدفاً، منها هدفان بتوقيع عبدالله صالح ومحمد سيف.
وأحرز الظفرة 10 أهداف في «19 جولة» منها 3 أهداف، بتوقيع محمد إسماعيل الجنيبي، وخالد الدرمكي، علي اليحيائي، وفي بني ياس سجل الفريق 23 هدفاً، منها 5 أهداف بأقدام سهيل النوبي «4 أهداف، وخالد الهاشمي «هدف»، وفي الشارقة سجل الفريق 34 هدفاً، منها 3 أهداف للاعبين المواطنين، موزعة بين خالد الظنحاني «هدفين» وسالم صالح «هدف».

دوري أدنوك للمحترفين
علي مبخوت
الجزيرة
فابيو ليما
الوصل
أحمد النقبي
اتحاد كلباء
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
الرياضي
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
اليوم 15:03
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
الرياضي
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
اليوم 15:00
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
الإمارات
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
اليوم 14:51
الشؤون الإسلامية: بدء إجراءات فرز حجاج الدولة لهذا العام
الإمارات
الشؤون الإسلامية: بدء إجراءات فرز حجاج الدولة لهذا العام
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©