مبخوت وليما وعامر «بصمة المواطنين» 39%



علي معالي (دبي)



نجح علي مبخوت وفابيو ليما وأحمد عامر في حفظ ماء وجه اللاعب المواطن في «دوري أدنوك للمحترفين»، بتسجيلهم 40 هدفاً، بنسبة تتجاوز 39% من أهداف اللاعبين المواطنين، والتي وصلت إلى 102 هدف من بين 391 هدفاً، حتى «الجولة 19».

ويتصدر الجزيرة قائمة الأهداف بلاعبيه المواطنين، والتي بلغت 26 هدفاً لكل من علي مبخوت «18 هدفاً»، عبدالله رمضان «3 أهداف»، زايد العامري «هدفان»، خلفان مبارك «هدفان»، وأحمد فوزي «هدف».

وحل الوصل ثانياً، حيث أحرز 16 هدفاً لـ «الثنائي» فابيو ليما «14هدفاً»، علي صالح «هدفان».

وجاء اتحاد كلباء في المركز الثالث في ترتيب أهداف المواطنين بـ 14 هدفاً من نصيب أحمد عامر «8 أهداف»، وحبيب الفردان «4 أهداف»، وسلطان الزعابي «هدف»، سلطان عادل «هدف».

وسجل الوحدة 7 أهداف، لكل من طحنون الزعابي «هدفان»، وعبدالله حمد «هدفان»، وإسماعيل مطر وفارس جمعة ومحمد علي، ولكل منهم هدف.

ونجح شباب الأهلي في تسجيل 10 أهداف، حملت توقيع يحيى الغساني «4 أهداف» وحارب سهيل «هدفان» ويوسف جابر «هدفان»، وهدف لوليد عباس ومحمد جمعة عبيد.

وفي العين سجل المواطنون 5 أهداف، أحرز منها كايو كانيدو «4 أهداف»، وبندر الأحبابي «هدفاً»، وفي النصر بلغت المحصلة 3 أهداف، أحرزها عمر جمعة ربيع «هدفين» وجاسم البلوشي «هدفاً»، وفي البطائح سجل سيف راشد هدفاً بتوقيع «لاعب مواطن» من إجمالي 23 هدفاً للفريق.

وفي خورفكان سجل الفريق 21 هدفاً، منها 3 أهداف من نصيب يوسف العامري وإسماعيل الحمادي وسالم الحمادي، وأحرز دبا 9 أهداف بشكل عام، سجل منها 4 أهداف بأقدام المواطنين، وهم خالد عبدالله، إبراهيم اليعقوبي، أحمد نبيل، جمال إبراهيم، وفي عجمان استطاع «البرتقالي» الذي يقدم موسماً استثنائياً أن يسجل 30 هدفاً، منها هدفان بتوقيع عبدالله صالح ومحمد سيف.

وأحرز الظفرة 10 أهداف في «19 جولة» منها 3 أهداف، بتوقيع محمد إسماعيل الجنيبي، وخالد الدرمكي، علي اليحيائي، وفي بني ياس سجل الفريق 23 هدفاً، منها 5 أهداف بأقدام سهيل النوبي «4 أهداف، وخالد الهاشمي «هدف»، وفي الشارقة سجل الفريق 34 هدفاً، منها 3 أهداف للاعبين المواطنين، موزعة بين خالد الظنحاني «هدفين» وسالم صالح «هدف».