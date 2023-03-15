المغرب يشارك إسبانيا والبرتغال في طلب استضافة المونديال

برلين (د ب أ)

أعلن مسؤلون أن المغرب، أول بلد أفريقي يصل منتخبه للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال العام الماضي، يريد مشاركة إسبانيا والبرتغال في طلب استضافة بطولة كأس العالم 2030.

وأعلنت إسبانيا والبرتغالي، في أكتوبر الماضي، أنهما سيتقدمان بملف مشترك لاستضافة البطولة وأشارت تكهنات إلى إمكانية ضم أوكرانيا كبلد ثالث، ولكن لاتزال الحرب قائمة في أوكرانيا، لذلك فإن التعاون مع المغرب قد يكون أكثر منطقية، رغم أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لم يؤكد بعد ما إذا كان المغرب سينضم للملف أم لا.

وستتفاوض الدول الثلاثة قبل اجتماع الجمعية العمومية للفيفا «كونجرس» غداً الخميس في رواندا.

وقال الملك محمد السادس عاهل المغرب في بيان: «الملف، الفريد في تاريخ كرة القدم، هو أحد الروابط الواضحة بين أفريقيا وأوروبا، بين شمال وجنوب البحر المتوسط، بين العالمين الأفريقي والعربي، ودول البحر المتوسط الأوروبية».

وتقدم المغرب بطلب لاستضافة مونديال 2026، ولكن الملف المشترك لأميركا والمكسيك وكندا حصل على حق الاستضافة.

وسيتم زيادة المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 من 32 منتخبا إلى 48، وستشهد البطولة إقامة رقماً قياسياً من عدد المباريات بواقع 104 مباريات.

زيادة المباريات تجعل الملفات المشتركة، سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو حتى رباعية أكثر ترجيحاً، كما أنه يساعد المغرب لتصبح ثاني بلد أفريقي وعربي يستضيف المونديال.

يذكر أن المغرب استضافت بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة. وسيحدد «فيفا» العام المقبل مكان إقامة مونديال 2030.

وسوف تتقدم الأرجنتين، وتشيلي وأوروجواي وباراجواي بملف مشترك، فيما أبدت بلغاريا، واليونان ورومانيا وصربيا ومصر والسعودية، في مجموعات مختلفة، اهتماماً باستضافة البطولة.