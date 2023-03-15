«الانضباط» تُوقف لاعب «لاليجا» 3 مباريات



أبوظبي (الاتحاد)



قررت لجنة الانضباط برئاسة المستشار سعيد الحوطي، إيقاف جان فليب لاعب «لاليجا» 3 مباريات، وتغريمه ثلاثة آلاف درهم، بسبب اعتدائه على لاعب المنافس من دون كرة، خلال لقاء «ريجينال» و«لاليجا» في دوري الدرجة الثانية.

وفرضت اللجنة غرامة 500 درهم على فريق الناشئين بالوصل تحت 16 سنة «أ» بسبب تأخر بداية الشوط الأول لمباراته أمام نادي الظفرة لمدة تسع دقائق، نظراً لعدم وجود سيارة الإسعاف.

وفي المباراة النهائية لبطولة كأس الأشبال تحت 15 سنة، قررت اللجنة إيقاف لاعب العين سعيد غريب مباراتين وتغريمه ألف درهم لسلوكه غير الرياضي مع لاعب الفريق المنافس، واتخذت العقوبة ذاتها وغرامة مالية ألف و250 درهماً على لاعب النصر فهد خليل، بسبب ما أحدثه من تلفيات في ملعب المباراة.