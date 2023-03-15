«قفز الحواجز» يبدأ معسكراً إعدادياً في ألمانيا



أبوظبي (وام)



يبدأ منتخب قفز الحواجز معسكراً إعدادياً في ألمانيا، بعد شهر رمضان المبارك، ضمن برنامج الإعداد المتدرج الخاص بالتحضير البدني والفني قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد حسم التأهل عن جدارة في بطولة قطر الدولية الشهر الماضي. ووجه خالد العيد مدرب منتخب قفز الحواجز الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دعمه الكبير للفرسان، مما كان له الدور الكبير في تحقيق الإنجاز التاريخي بالتأهل للأولمبياد.

وثمن اهتمام ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، وتوجيهاتها بتوفير جميع المتطلبات لمنتخب الفرسان.

وقال: إن إسطبلات الشراع اضطلعت بجهود كبيرة في تجهيز الفرسان الذين يتمتعون بقدرات عالية للوصول إلى هذه المرحلة من التطور، إضافة إلى توفير أفضل الخيول على مستوى العالم، بما يتماشى مع طموحات المنتخب لتحقيق أفضل النتائج في مشاركاته المختلفة، والآن نتطلع لتنفيذ البرنامج الإعدادي الذي يتلاءم مع أهداف المرحلة المقبلة.

وأوضح العيد أنه تم التواصل مع الفرسان لمشاركة أكبر عدد منهم في فترة الإعداد بالمعسكر المقترح في ألمانيا، وأن هذا من شأنه أن يرتقي بالمستوى الفني للمنتخب الذي يشارك في الأولمبياد، ويعود بالنفع على الجميع فيما بعد الأولمبياد.

وأضاف: نحن أمام أهم مرحلة في الإعداد للفرسان، وهذا الدعم الكبير يمثل دافعاً قوياً للفرسان، ويعزز تطلعاتهم لرفع رايات الدولة في المحفل الأولمبي الكبير، وسيتم تجهيز المنتخب وتوزيع الخيول على الفرسان، لتحقيق التناغم المطلوب بين الفارس والخيل، والتدرج الإيجابي في الإعداد حسب البرنامج المقرر بهذا الخصوص، وصولاً إلى المرحلة المنشودة من الجاهزية القوية للمشاركة في أهم محفل رياضي عالمي.