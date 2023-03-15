«سباق ثلاثي» بين «صمود» و«مجيب» و«حميم»



عصام السيد (أبوظبي)



يستضيف مضمار نادي أبوظبي للفروسية مساء الخميس، حفل سباقه الرابع عشر للموسم الجديد «2022 -2023»، ويتألف الحفل من 6 أشواط، خُصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط السادس للخيول الأصيلة المهجنة، وتبلغ قيمة الجوائز مليوناً و390 ألف درهم، تتنافس عليها 94 خيلاً.

ويجتذب الشوط الخامس والرئيس لمسافة 2200 متر على لقب بطولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، البالغة جائزتها مليون درهم، 14 خيلاً، وسيكون الصراع بين الثلاثي المعروف «صمود»، و«مجيب»، و«حميم».

والتقى «الثلاثي» في سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى لمسافة 2200 متر، وتمكن «مجيب» من التفوق بفارق 1,5 طول عن الثاني «صمود» الذي تقدم بفارق رأس عن الثالث «حميم»، وتبعهما في المركزين الرابع والخامس على التوالي «أزادي ستار» و«أجرد عذبة» بفارق طفيف.

ويجتذب الشوط الأول لمسافة 1400 متر، البالغة جائزته 80 ألف درهم، على لقب سباق الشامخة، 16 من نخبة الخيول العربية الأصيلة، يبرز منها «الجمري»، و«خلف الوثبة»، و«دلموج».

وينافس «عاهد الخالدية»، و«هورجانزا»، و«السيل»، و«السهوج»، على جائزة الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب مدينة خليفة، البالغة جائزته 80 ألف درهم.

ويتصدر «ايه اف افهم»، و«شوال»، و«ايه اف يطوي»، ترشيحات الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على لقب مدينة مصدر، البالغة جائزته 80 ألف درهم بمشاركة 16 خيلاً.

ويشهد الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، مشاركة 16 خيلاً تتنافس على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة البالغة جائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أبرزها «احسان داتواليه»، و«اس اس دستور»، و«ايه اف زاهي».

ويختتم الحفل بالشوط السادس، وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة، لمسافة 2400 متر البالغة جائزته 80 ألف درهم، وتتنافس فيه 16 خيلاً أبرزها «جاريث»، و«مدرب»، و«ويبنر».