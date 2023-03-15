«الفيفا» يبدأ تغيير شكل كأس العالم للأندية

برلين (د ب أ)

يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لإقامة بطولة سنوية للأندية بدءاً من عام 2024، على هامش بطولة مستحدثة لكأس العالم للأندية تقام كل أربعة أعوام.

ووافق مجلس الفيفا خلال الجمعية العمومية في رواندا، على «مفهوم إستراتيجي» لبطولة، يلتقي خلالها الفائز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا على أرض محايدة مع الفائز من الدور الفاصل بين القارات الخمس الأخرى.

وتعتبر البطولة المستحدثة مشابهة لبطولة كأس العالم للأندية بشكلها الحالي، وهي بطولة مصغرة بين أبطال القارات الست، ويتم اختيار الفريق المنظم للبطولة بشكل سنوي.

وستتغير البطولة بدءاً من عام 2025، لتجرى بمشاركة 24 فريقاً، حيث أعلن «فيفا» اليوم عن معايير التأهل.

وتضم قائمة الفرق الـ12 الأوروبية التي ستشارك في البطولة عام 2025، الأبطال الأربعة لدوري الأبطال من 2021 وحتى 2024، مما يعني مشاركة تشيلسي الإنجليزي بطل نسخة 2021 وريال مدريد الإسباني بطل نسخة 2022.

وسيتم اختيار الأندية الأخرى بناء على تصنيفها خلال أربعة أعوام، ولن يشارك أكثر من ناديين من كل دولة، إلا لو كانت هذه الدولة تضم أكثر من بطلين لدوري الأبطال على مدار الأعوام الأربعة السابقة.

كما اعتمد مجلس «الفيفا» أجندة مباريات الكرة النسائية بين عامي 2024 و2025 وأجندة كرة القدم للرجال للفترة بين عامي 2025 و2030.

وسيكون التغيير الأبرز في روزنامة كرة القدم للرجال بدءاً من عام 2026، حيث سيتم فرض فترة توقف دولي جديدة تمتد لـ16 يوماً يتخللها أربع مباريات دولية في آواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر، والتي تحل محل فترتي التوقف المنفصلتين في سبتمبر وأكتوبر.

وأبقى «الفيفا» على فترات التوقف الدولي التي تمتد لتسعة أيام ويتخللها مباراتين وديتين، في أشهر مارس ويونيو ونوفمبر، دون تغيير، كذلك صادق مجلس فيفا بالإجماع على تشكيل فريق عمل خاص معني بصحة وسلامة اللاعبين لضمان التطبيق السلس لمبادئ الصحة والسلامة مثل مبدأ فترات الراحة الإلزامية.