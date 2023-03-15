ليما يخطف «الهاتريك»



دبي (الاتحاد)



جاء الهدف العالمي الذي أحرزه فابيو ليما نجم الوصل بـ «الكعب»، في مرمى شباك الشارقة، ليحافظ به على آمال «الإمبراطور» في المنافسة، بتجنب الخسارة أمام أحد المنافسين المباشرين على درع الدوري، ليسهم في خطف ليما كأس «سبورت فور أوول»، عندما حصل على لقب أفضل لاعب في الجولة «19» من «دوري أدنوك للمحترفين» في استفتاء الشبكة، وذلك للمرة الثالثة هذا الموسم «هاتريك»، بعد حصوله على أعلى نسبة من الأصوات في الاستفتاء الأسبوعي، بـ 34%، جمعها من 17 بطاقات ترشيح للخبراء، و17% من تصويت جمهور ومتابعي «سبورت فور أوول».

وذهبت جائزة أفضل حارس إلى مفاجأة الموسم حسن حمزة، حارس شباب الأهلي المتألق، بنسبة إجمالية 45.8%

وجاء الأداء المتميز للصافرة الأجنبية كالعادة في «دورينا» هذا الموسم، ليستحوذ الطاقم الروماني بقيادة الدولي ستيفان كوفكاس، على إعجاب خبراء وجمهور «سبورت فور أوول» بنسبة 56% بعد إدارته لـ «ديربي أبوظبي» بين الوحدة والعين، متفوقاً على عادل النقبي الذي أدار لقاء الوصل والشارقة بنسبة 37%، وأحمد عيسى درويش، حكم مباراة البطائح والظفرة 7%.

ويذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» يقتصر على مباريات مسابقة الدوري فقط، وتعتمد آلية التصويت في جوائز الشبكة على تقسيم نسبة 40% للجنة من 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري لمتابعي وجمهور الشبكة.