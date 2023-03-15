الخميس 16 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ليما يخطف «الهاتريك»

ليما يخطف «الهاتريك»
15 مارس 2023 12:00

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
حاكم الشارقة يستقبل وفد الاتحاد العربي للإعلام السياحي


جاء الهدف العالمي الذي أحرزه فابيو ليما نجم الوصل بـ «الكعب»، في مرمى شباك الشارقة، ليحافظ به على آمال «الإمبراطور» في المنافسة، بتجنب الخسارة أمام أحد المنافسين المباشرين على درع الدوري، ليسهم في خطف ليما كأس «سبورت فور أوول»، عندما حصل على لقب أفضل لاعب في الجولة «19» من «دوري أدنوك للمحترفين» في استفتاء الشبكة، وذلك للمرة الثالثة هذا الموسم «هاتريك»، بعد حصوله على أعلى نسبة من الأصوات في الاستفتاء الأسبوعي، بـ 34%، جمعها من 17 بطاقات ترشيح للخبراء، و17% من تصويت جمهور ومتابعي «سبورت فور أوول».
وذهبت جائزة أفضل حارس إلى مفاجأة الموسم حسن حمزة، حارس شباب الأهلي المتألق، بنسبة إجمالية 45.8%
وجاء الأداء المتميز للصافرة الأجنبية كالعادة في «دورينا» هذا الموسم، ليستحوذ الطاقم الروماني بقيادة الدولي ستيفان كوفكاس، على إعجاب خبراء وجمهور «سبورت فور أوول» بنسبة 56% بعد إدارته لـ «ديربي أبوظبي» بين الوحدة والعين، متفوقاً على عادل النقبي الذي أدار لقاء الوصل والشارقة بنسبة 37%، وأحمد عيسى درويش، حكم مباراة البطائح والظفرة 7%.
ويذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» يقتصر على مباريات مسابقة الدوري فقط، وتعتمد آلية التصويت في جوائز الشبكة على تقسيم نسبة 40% للجنة من 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري لمتابعي وجمهور الشبكة.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
فابيو ليما
الشارقة
شباب الأهلي
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
الرياضي
«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
اليوم 15:03
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
الرياضي
151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»
اليوم 15:00
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
الإمارات
حاكم الشارقة يعتمد عدداً من مشروعات توسع أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
اليوم 14:51
الشؤون الإسلامية: بدء إجراءات فرز حجاج الدولة لهذا العام
الإمارات
الشؤون الإسلامية: بدء إجراءات فرز حجاج الدولة لهذا العام
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©