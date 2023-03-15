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الرياضي

ميلووكي أوّل المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية

ميلووكي أوّل المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية
15 مارس 2023 11:34

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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بات ميلووكي باكس أوّل المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف»، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد فوزه الصعب على مضيفه فينيكس صنز 116-104 في أريزونا.
وضرب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بقوّة مسجلاً 36 نقطة و11 متابعة و8 تمريرات حاسمة، ليحقق باكس فوزه الخمسين هذا الموسم، مقابل 19 خسارة في صدارة المنطقة الشرقية والدوري.
وبرز لدى الفائز أيضاً لاعب الارتكاز بروك لوبيز «21 نقطة و10 متابعات».
لكن باكس احتاج إلى عودة قوية في آخر سبع دقائق، عندما سجّل 24 نقطة مقبل 9 لخصمه الذي قلّص الفارق إلى 92-95 قبل آخر 9 دقائق.
وكان ديفن بوكر أفضل مسجّل لدى صنز «30 نقطة»، وأضاف لاعب الارتكاز دي أندي أيتون 16 نقطة.
وتواصلت متاعب متصدر المنطقة الغربية دنفر ناجتس، بتعرّضه لخسارة رابعة توالياً على ارض تورونتو رابتورز 110-125.
وأبقى فريد فان فليت على آمال تورونتو (33-36) بالتأهل إلى «البلاي أوف»، بتسجيله 36 نقطة بينها 8 ثلاثيات و7 تمريرات حاسمة.
وجّه تورونتو إنذاراً مبكراً لخصمه، عندما سجّل 49 نقطة في الربع الأول، وهو رقم قياسي للنادي، ورغم تقليص دنفر الفارق إلى ست نقاط في الربع الأخير، إلا أن حامل لقب 2019 نجح في كبح جماح ضيفه.

كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
ميلووكي باكس
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