إنزاجي: الاستمتاع بـ «المصير المفقود»!



برلين (د ب أ)



أشاد سيميوني إنزاجي، المدير الفني للإنتر الإيطالي لكرة القدم، بوحدة فريقه، بعد أن تمكن الفريق من التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب بورتو البرتغالي.

وعبر الإنتر لدور الثمانية في دوري الأبطال للمرة الأولى في آخر 12 عاماً، بعد التعادل السلبي في ملعب دراجاو، مستفيداً من فوزه في مباراة الذهاب بهدف.

وأثنى إنزاجي على جهود لاعبيه الذين استطاعوا الحفاظ على نظافة الشباك والتأهل إلى الدور التالي.

وقال لمجموعة «ميدياست» الإعلامية: «لعبنا مباراة رائعة، تماسك اللاعبون سوياً، وقدمنا شوطاً أول ممتازاً، في الجزء الأخير من المباراة، عانينا معاً، كل الاحترام لهذه المجموعة».

وأضاف: «في كرة القدم، الحظ مهم نسبياً، ولكن في مباراتين، نستحق العبور لدور الثمانية الآن، من حقنا أن نستمتع بمصير كان مفقوداً لفترة طويلة».

كما أثنى هنريك مخيتريان على زملائه بالفريق، ويعتقد لاعب الوسط أن الإنتر لديه فرصة حقيقية للتقدم أكثر في البطولة.

وبسؤاله عما إذا كان بإمكان الفريق المضي قدماً، قال لشبكة «سكاي سبورتس»: «يمكنك أن تحلم دائماً، نريد أن نقدم أفضل ما عندنا، إنها فرصة عظيمة، الإنتر لم يصل لدور الثمانية لفترة طويلة، ولكن ينبغي أن نلعب بتركيز».

وأضاف: «كنا ندرك أنها ستكون مباراة صعبة للغاية، أود أن أهنئ زملائي لأننا قاتلنا حتى النهاية، أتمنى أن يمنحنا هذا التأهل دفعة للمباريات المقبلة».