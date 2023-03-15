كلوب: فرصة ليفربول 1%!



مدريد (د ب أ)



أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه يدرك مدى صعوبة المهمة التي تنتظر فريقه اليوم، على ملعب ريال مدريد الإسباني في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها على ملعب «أنفيلد» بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة الذهاب.

وفي مباراة الذهاب تقدم ليفربول بهدفين، لكن ريال مدريد عاقبه بخماسية، تكفل البرازيلي فينيسيوس جونيور، والفرنسي كريم بنزيمة بتسجيل أربعة أهداف منها، بواقع هدفين لكل منهما.

ويحتاج ليفربول إلى معجزة، من أجل بلوغ دور الثمانية الأوروبي، والإبقاء على آماله في الفوز بلقب في الموسم الحالي.

وهناك أربعة فرق فقط نجحت في تحقيق الفوز في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، بعد خسارتها بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر في مباراة الذهاب، وليفربول أحد هذه الفرق، حينما فاز على برشلونة الإسباني 4-صفر في إياب المربع الذهبي لـ «نسخة 2019»، بعد خسارته ذهاباً على ملعب «كامب نو» بثلاثة أهداف دون رد.

وخلال مؤتمر صحفي، اعترف كلوب بأن المهمة شبه مستحيلة أمام الريال، بفعل الخسارة الكبيرة في مباراة الذهاب بجانب غياب جوردان هندرسون بسبب الإعياء.

وقال كلوب: إذا كان هناك فرصة بنسبة 1% أود أن أحاول، نحن هنا نواجه خصماً قوياً للغاية، وسنحاول الفوز بالمباراة.

وأضاف: رغم صعوبة الأمر، فمن المحتمل أن يكون هذا ممكناً، ليس محتملاً ولكنه ممكن، نحن نحترم البطولة كثيراً، ونحترم الخصم كثيراً.

وأشار المدرب الألماني: إذا كان بمقدورنا أن نفاجئ أنفسنا بشكل سلبي، ينبغي أن نكون قادرين على مفاجئة أنفسنا بشكل إيجابي أيضاً.

وأضاف: نحن لم نأت لكي نقول لريال مدريد توخوا الحذر نحن قادمون، لكننا هنا لمحاولة الفوز بالمباراة، علينا أن نلعب بشكل جيد حقا، إذا قدمنا مباراة عادية أو مباراة جيدة لن يكون ذلك كافياً.