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منتخب ويلز يختار «القائد الجديد»

منتخب ويلز يختار «القائد الجديد»
15 مارس 2023 08:50

 
لندن (رويترز) 

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أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم، اختيار لاعب الوسط آرون رامسي قائدا للفريق، قبل تصفيات بطولة أوروبا 2024، بعد اعتزال جاريث بيل.
وسبق لرامسي ارتداء شارة قيادة المنتخب، وهو في العشرين من عمره بقيادة المدرب الراحل جاري سبيد في مارس 2011، قبل أن يصبح آشلي وليامز قائد الفريق.
ورامسي «32 عاماً» أحد أبرز لاعبي المنتخب الذي لعب 78 مباراة دولية، ما يجعله الرجل المناسب لقيادة تشكيلة شابة مؤلفة من 24 لاعباً أعلنها المدرب روب بيدج.
وقال بيدج في بيان: «طالما أن هناك شخصا بمستوى آرون، من الطبيعي أن يصبح القائد، لديه مسؤولية تجاه اللاعبين الشبان يعلمهم كل شيء».
واعتزل بيل كرة القدم في يناير الماضي، وفي أعقاب مسيرة محبطة في كأس العالم 2022، حيث تذيلت ويلز مجموعتها، اعتزل جو آلين وكريس جانتر وجوني وليامز دوليا.
وأضاف بيج: «لقد تعلمنا من خبرات كأس العالم، وسنستفيد من ذلك في مشورانا في التصفيات، نعتقد أننا قادرون على التأهل للبطولات الكبرى».
وتستهل ويلز مشوارها بالمجموعة الرابعة بتصفيات بطولة أوروبا في 25 مارس بمواجهة كرواتيا، قبل استضافة لاتفيا بعدها بثلاثة أيام، وتضم المجموعة أيضا تركيا وأرمينيا. 

ويلز
جاريث بيل
أرون رامسي
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