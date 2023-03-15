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الرياضي

الهلال والاتحاد «الموعد المنتظر»!

الهلال والاتحاد «الموعد المنتظر»!
15 مارس 2023 08:38

 
الرياض (أ ف ب) 

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ضرب الهلال موعداً مع الاتحاد في نصف نهائي من كأس ملك السعودية في كرة القدم، عقب فوزه على الفتح 3-1 في لقاء مثير أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.
وسجّل ثلاثية الهلال محمد كنو «17 من ركلة جزاء»، البرازيلي ميشيل ديلجادو «48»، والنيجيري أوديون إيجالو «84»، فيما أحرز فراس البريكان «27» هدف الفتح الوحيد.
واندفع الهلال للهجوم منذ بداية المباراة، وتحصّل على ركلة جزاء ترجمها كنّو هدفاً بسهولة إلى يمين الحارس السويدي رينيه جايكوب «17».
ومن هجمة منسقة أدرك الفتح التعادل عندما تابع البريكان كرة عرضية لعبها بكل سهولة داخل المرمى «27».
ومع بداية الشوط الثاني عاود الهلال التقدم، عندما تابع ديلجادو كرة عرضية فشل الدفاع في إبعادها ليضعها داخل المرمى «48».
وأكمل الهلال المباراة بعشرة لاعبين، بعدما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية لمدافعه علي البليهي «67».
ورغم النقص العددي، تمكّن الهلال من تعزيز تقدمه بهدف ثالث عندما تلقى إيجالو كرة على مشارف منطقة الجزاء، تقدم بها خطوة وأرسلها قوية في سقف المرمى «84».
في المقابل، حجز النصر مقعده في نصف النهائي عقب فوزه على ضيفه أبها 3-1 أيضاً، وسجل ثلاثية النصر، سامي النجعي «1»، عبدالله الخيبري «21»، ومحمد مرّان «49»، بينما سجل هدف أبها عبدالفتاح آدم «69».
وسيواجه النصر الوحدة في الدور نصف النهائي على ملعب مرسول بارك بعد فوز الأخير على الباطن 2-1.
وتقدم الوحدة بهدف المغربي فيصل فجر «19 من ركلة جزاء»، وأدرك يوسف فواز التعادل للباطن «39»، قبل أن يحرز البرازيلي أنسيلمو هدف الفوز للوحدة «45».

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