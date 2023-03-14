ليفربول يخوض «المهمة المستحيلة» أمام الريال

مدريد (أ ف ب)

يأمل ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في استعادة هدافه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة كامل لياقته في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما يستقبل ليفربول الإنجليزي اليوم، بعدما اكتسحه ذهاباً 5-2،

في المقابل تبدو مهمة ليفربول، حامل اللقب 6 مرات، بالغة الصعوبة، أو «مستحيلة» في نظر الكثيرين، بعد تلقيه للمرة الأولى في تاريخه خمسة أهداف على أرضه في المسابقة القارية، رغم تقدمه مبكراً بهدفي الأوروجوياني داروين نونيز والمصري محمد صلاح، ما تركه من دون أي فوز في آخر سبع مباريات أمام «الميرينجي» (6 خسارات وتعادل). وفي المباراة الثانية، تبدو طريق نابولي الإيطالي مفتوحة نحو ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وتعطّل موسم بنزيمة في مناسبات عدة بسبب الإصابة، أبرزها عشية مونديال قطر، عندما انسحب من معسكر المنتخب الفرنسي بشكل جدلي.

في غيابه، لمع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لكن الأخير المطارد بهتافات عنصرية مستمرة، يعاني كثيراً لفك الرقابة الدفاعية الصارمة المفروضة عليه. كما يحوم شك حول مستقبل بنزيمة مع الفريق الملكي، مع انتهاء عقده صيفاً وعدم الإعلان عن تمديده حتى الآن.

وغاب بنزيمة عن فوز ريال الأخير على إسبانيول في الدوري المحلي بسبب إصابة في كاحله، ويتوقع أن يكون جاهزاً ضد ليفربول على ملعب سانتياغو برنابيو.

وفيما غاب حامل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم الموسم الماضي للمرة الثامنة هذا الموسم، كتبت صحيفة «أس»: «هناك خطب ما مع بنزيمة، لم يمض في كامل مسيرته وقتاً مماثلاً في غرف العلاج».

غاب بنزيمة عن 34% من مباريات ريال هذا الموسم، أي مجموع 14 مباراة، لكنه سجّل 18 هدفاً في 27 مباراة خاضها.

وفيما تزداد مهمة ريال صعوبة بالدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني، نظراً لابتعاده تسع نقاط عن غريمه برشلونة، يبحث عن تعزيز مساره في بطولته المحببة، حيث أحرز 14 لقباً قياسياً، آخرها العام الماضي على حساب ليفربول بالذات.

حقق ليفربول فوزاً صاخباً بعدها في الدوري على غريمه مانشستر يونايتد 7-0، قبل أن يعود إلى دوامة النتائج المهزوزة بخسارته أمام بورنموث المتواضع 0-1، ليتراجع إلى المركز السادس.

وعلى وقع مشواره الحالم في الدوري الإيطالي، حيث يقترب من التتويج للمرة الأولى في أكثر من ثلاثة عقود، يتابع نابولي مغامرته في دوري الأبطال عندما يستقبل آينتراخت فرانكفورت الألماني متسلحاً بفوزه ذهاباً 2-0.

قدّم الفريق الجنوبي هذا الموسم نجماً لم يكن أحد يتوقع بروزه ومقارنته بأسطورة النادي الأرجنتيني دييجو مارادونا: يخطف الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الأضواء بأهدافه وتمريراته الحاسمة.

بعد 13 هدفاً ومثلها من التمريرات الحاسمة في مختلف المسابقات، يَعدّ «كفارادونا» العدّة لقيادة تشكيلة المدرب لوتشانو سباليتي إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، يخوض فرانكفورت المواجهة من دون مهاجمه الفرنسي الدولي راندال كولو مواني المطرود ذهاباً وصاحب 8 أهداف في 11 مباراة عام 2023.

كما يفتقد فرانكفورت، سادس ترتيب الدوري الألماني، جماهيره في مباراة الإياب، بعدما منعت بلدية المدينة القاطنين في فرانكفورت من شراء تذاكر المباراة.