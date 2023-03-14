مبخوت يعود إلى قائمة «الأبيض»

دبي (الاتحاد)

أعلن رودولفو أروابارينا، مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قائمة لاعبي المعسكر الذي سيُقام في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 28 مارس الجاري، والذي يخوض خلاله «الأبيض» مباراتين وديتين أمام طاجيكستان وتايلاند يومي 25 و28 من الشهر الجاري في استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

وضمت القائمة 25 لاعباً هم، خالد عيسى، علي خصيف، خالد السناني، شاهين عبدالرحمن، خليفة الحمادي، وليد عباس، عبدالسلام محمد، خالد الظنحاني، أحمد جميل، عبدالله إدريس، بندر الأحبابي، بلال عبدالله، عبدالله حمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، حسين مهدي، محمد عبدالباسط، علي صالح، طحنون الزعابي، فابيو دي ليما، حارب عبدالله، يحيى الغساني، كايو كانيدو، سلطان عادل، وعلي مبخوت الذي عاد إلى قائمة المنتخب بعد فترة غياب.

ويبدأ «الأبيض» تجمعه يوم الأحد المقبل بعد نهاية مباريات الجولة الـ 20 لدوري أدنوك للمحترفين، على أن يؤدي تدريباته اليومية في ملاعب نادي أبوظبي للكريكيت.