فالنسيا بطل لـ «كأس الجزيرة الدولية للأشبال»

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق الأشبال لنادي فالنسيا الإسباني بلقب «كأس الجزيرة الدولية لتحت 15 سنة» بعد فوزه على تشارلتون أثلتيك الإنجليزي بهدف في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد الماضي في ملعب محمد بن زايد، وشهدت ختام النسخة الأولى من البطولة التي انطلقت في الخامس من شهر مارس الجاري برعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

وأقيمت البطولة بمشاركة فرق الجزيرة، العين والوحدة من الإمارات، آيندهوفن الهولندي، لوهافر الفرنسي، بارتيزان الصربي، وطرفي النهائي فالنسيا وتشارلتون أثلتيك، وبلغ الفريق الإسباني المباراة النهائية بعد تصدره المجموعة الثانية وفوزه في نصف النهائي على بارتيزان 1/5، فيما تأهل تشارلتون أثلتيك للنهائي بعد تصدره للمجموعة الأولى وانتصاره على آيندهوفن في نصف النهائي 2/4.

وفاز لاعبا فالنسيا الإسباني فيكتور كاربينا ولويس روميرو بجائزتي أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى على التوالي، وحصل المهاجم صامويل ديمبلي من آيندهوفن على جائزة هداف البطولة.

وتوجه هارون الحمادي، مشرف أكاديمية نادي الجزيرة، مدير بطولة «كأس الجزيرة الدولية» بالشكر لمجلس أبوظبي الرياضي ولإدارة النادي على رعاية ودعم البطولة، وقال: «حققت النسخة الأولى من الكأس نجاحاً باهراً منذ يومها الأولى وحتى النهائي الذي شهد تتويج الأبطال والفائزين بالجوائز الفردية، وقدمت الكأس فوائد فنية كبيرة جداً لكل الفرق المشاركة ولفرقنا الإماراتية بشكل خاص، وهو الهدف الأساسي الذي أقيمت من أجله البطولة، ونحن واثقون أن هذه الفائدة ستنعكس إيجاباً وبشكل واضح على مشاركات هذه الفرق في المسابقات المحلية وعلى أداء اللاعبين مع المنتخب الوطني للناشئين في المستقبل القريب».