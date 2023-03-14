50 لاعباً في كأس العالم لـ«الوينج فويل»

الظفرة (وام)

شهد سباق الجري لفئة الكبار في مهرجان الظفرة البحري، مشاركات واسعة من سكان وزوار مدينة المغيرة بمنطقة الظفرة، للمنافسة على المراكز الأولى للسباق الذي يأتي ضمن المسابقات الرياضية التي تقدمها الدورة الـ 14 من المهرجان، المقام بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتوجت اللجنة المنظمة الفائزين بسباق الجري، بحضور عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وخبير التراث البحري جمعة بن حثبور الرميثي، وعدد من الرياضيين وعشاق المسابقات الرياضية وزوار المهرجان.

وأسفرت نتائج سباق الجري الذي أقيم على ممشى ساحل المغيرة، عن فوز «محمد مماس» بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني «نعمان العساوي»، وحل بالمركز الثالث «سفيان ظرظور».

وخصصت اللجنة المنظمة 10 جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى لسباق الجري لفئة الكبار، إذ أن المشاركة في السباق كانت مفتوحة لكافة الفئات (ذكور وإناث) من مواطنين ومقيمين وزوار، وذلك لتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضات المختلفة وتبني أنماط حياة صحية.

من ناحية أخرى، تنطلق اليوم بطولة كأس العالم في «الوينج فويل 2023» برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، وأعرب الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، عن سعادة مجموعة موانئ أبوظبي بالمشاركة في إنجاح هذا المهرجان البحري من خلال تنظيم ورعاية بطولة كأس العالم في «الوينج فويل» للمرة الأولى على الإطلاق في دولة الإمارات، ويأتي تنظيم هذه البطولة تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في استقطاب أهم الرياضات العالمية، وإعداد جيل متمرس ومحترف من الشباب، يمثّل دولة الإمارات في البطولات المحلية والإقليمية والعالمية، ويعزز مكانتها على الساحة الرياضية.

وتوجه بالشكر إلى لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، على تنظيمهم الناجح لهذا المهرجان الذي يُحيي الموروث العريق لحضارة وثقافة شعب دولة الإمارات، ويعتبر محطة هامة لتسليط الضوء على مختلف الرياضات البحرية.

يشارك في البطولة أكثر من 50 لاعباً ولاعبة، يتنافسون على المراكز الثلاثة الأولى، والتي خصص لها جوائز قيمة، ويحصل الفائز بالمركز الأول على الميدالية الذهبية وجائزة نقدية تبلغ قيمتها 20 ألف يورو، والميدالية الفضية لصاحب المركز الثاني، والبرونزية للمركز الثالث.

وتُعد رياضة «الوينج فويل» من أحدث الرياضات البحرية اللوحية، التي تلقى رواجاً وانتشاراً ملحوظاً في مختلف أنحاء العالم، وتعتمد على التحكّم بجناح غير متصل باللوح، يحمل باليدين أثناء الوقوف على لوح مثبّت بلوح مجداف قصير.