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كأس سوبر الطائرة ينطلق الجمعة

كأس سوبر الطائرة ينطلق الجمعة
15 مارس 2023 02:55

دبي (وام)

 أعلن اتحاد الطائرة تنظيم المرحلة الثانية من بطولة كأس سوبر الإمارات، اعتباراً من الجمعة المقبل، بمشاركة 4 فرق تأهلت من الدور التمهيدي لثالث بطولات الموسم المحلي، وهي شباب الأهلي والعين وبني ياس والجزيرة. 
ويقام الدور الثاني للبطولة بنظام الدوري من دورين من خلال مباريات بنظام التجمع، وتستضيف صالة نادي شباب الأهلي، التجمع الأول لمدة 3 أيام، بداية من يوم الجمعة المقبل ويخوض كل فريق 3 مباريات. 
ويتكرر التجمع الثاني على صالة نادي بني ياس، خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس الجاري، ويخوض كل فريق 3 مباريات في الدور الثاني.. ويحسم اللقب لصالح الفريق متصدر الترتيب العام بنهاية منافسات الدورين.

كأس سوبر الطائرة
اتحاد الطائرة
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