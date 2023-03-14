ختام رائع لبطولة المدارس الأولى في الشارقة

الشارقة، (الاتحاد)

اختتمت في الشارقة، فعاليات البطولة المدرسية لكرة القدم 2023، التي أقيمت تحت رعاية مستشفى ميدكير الشارقة والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وذلك بمشاركة 288 طالباً من 24 مدرسة في الإمارة، استعرضوا مواهبهم الفذة ضمن منافسات مليئة بالإثارة والتشويق.

وجاءت البطولة، الممتدة على مدار إجازتي نهاية أسبوع، والتي تم تنظيمها على ملاعب مدرسة مانتينا الأميركية في مويلح بالشارقة، في إطار جهود مستشفى ميدكير الشارقة المجتمعية المتواصلة للترويج لأسلوب حياة صحي ونشط بين الشباب وذويهم من خلال الأنشطة الرياضية.

وتُوجت مدرسة جيمس ميلينيوم الشارقة باللقب في النسخة الافتتاحية من بطولة كرة القدم المدرسية، فيما احتلت مدرسة الشارقة الأميركية الخاصة ومدرسة النور الدولية والمدرسة الأميركية للإبداع العلمي الوصافة في المراكز الأولى والثانية والثالثة على التوالي.

وحصد «محمد ياسر» من مدرسة النور الدولية لقب أفضل هداف، فيما نال «أحمد مرسي» من نفس المدرسة لقب أفضل حارس مرمى. وتوج «محمد حمدان» من مدرسة جيمس ميلينيوم بلقب أفضل لاعب في البطولة.

وقال علي مسري الظاهري، المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي: «نحن متحمسون للشراكة مع مستشفى ميدكير الشارقة في إقامة بطولة المدارس لكرة القدم. توفر هذه البطولة منصة مثالية لمحبي كرة القدم اليافعين بمختلف أنحاء الدولة لاستعراض قدراتهم، والمشاركة في منافسات صحية، وتعزيز اللياقة البدنية والروح الرياضية».