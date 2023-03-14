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«دبي لأصحاب الهمم» يحصد ألقاب البولينج

«دبي لأصحاب الهمم» يحصد ألقاب البولينج
15 مارس 2023 02:55

دبي (الاتحاد)

فاز عدنان الجابري من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم بلقب بطولة الأساتذة للبولينج لذوي الإعاقة السمعية التي استضافها مركز دبي الدولي للبولينج بمشاركة 16 لاعباً، وجاء في المركز الثاني لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم علي الجابري وفي المركز الثالث جاء لاعب نادي دبي أيضاً طارق شهاب.
وفي بطولة الدولة استطاع لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم طارق شهاب من حصد النقاط التي اقتنص بها المركز الأول في المجموع، حيث جاء خلفه زميله أيمن المقبالي وفي المركز الثالث جاء لاعب نادي العين محمد العيسائي.
 وحصل اللاعب أيمن المقبالي على أعلى عدد من النقاط في البطولة عندما حقق 270 نقطة في جولة واحدة واللاعب يمثل نادي دبي لأصحاب الهمم والذي كان النادي الأكثر حصولاً على الألقاب والمراكز الأولى في البطولتين.

نادي أبوظبي لأصحاب الهمم
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