أحمد بن حمدان يزور مقر الفيكتوري

دبي (الاتحاد)

سجل الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، زيارة إلى إدارة فريق الفيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية في جبل علي برفقة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وذلك للاطلاع على مرافق الإدارة والأقسام.

وتجول الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، يرافقه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، في الأقسام المختلفة، حيث تعرفوا على تفاصيل العمل والجهود القائمة من مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وتعرف وفد اتحاد الشراع والتجديف الحديث على مراحل تصنيع الزوارق في ورشة مصنع الفيكتوري وغرف اختبار المحركات وسرعتها وصناعة ومعالجة المراوح وقطع الغيار، كما اطلعوا على نماذج صناعة الفيكتوري والمتمثلة في زورق (أكس كات) السريع الذي سجل تميزاً في بطولات العالم وأصبح فيكتوري هو العلامة المميزة فيها.

وأبدى الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان إعجابه بالجهود القائمة من قبل المسؤولين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والبصمة الواضحة لإدارة الفيكتوري الاسم الكبير الذي يمتلك إرثاً عالمياً وشهرة دولية جعلته يحتل المكانة الأولى ليس في جانب المنافسة بل في تقديم نماذج مختلفة ومتميزة للصناعة البحرية تحمل معايير الأمن والسلامة العالية.

ونقل محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تحيات أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة النادي، إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الشراع والتجديف الحديث.