شرطة أبوظبي تفتتح مشاركتها في بطولة «مبارك بن محمد» للرماية

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت شرطة أبوظبي، بطولة الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان للرماية في دورتها الرابعة بميدان الرماية بالوثبة - الحفار، حيث يتنافس من خلالها ثماني قطاعات شرطية تضم 200 مشارك من الضباط وصف الضباط والأفراد والشرطة النسائية للفوز في 6 مسابقات رماية مختلفة.

وأوضح العميد حسين محمد القحطاني، مدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، أن الرماية إحدى المهارات الأساسية لمنتسبي الشرطة، وتحظى باهتمام وبمتابعة القيادات الشرطية في أبوظبي، الساعية إلى تطوير كفاءة الرماية الحركية وبالوضعيات المختلفة للاستجابة لجميع المواقف الأمنية المحتملة.

وذكر أن تنظيم قطاع الموارد البشرية لهذه البطولة يأتي لتشجيع مهارة الرماية ورفع جاهزية رجل الأمن للتعامل مع الأحداث الأمنية بالشكل الأمثل، وتعزيز روح الفريق الواحد، وبناء فرق وتكتيكات الرماية، وتحفيز المشاركين على تطوير الكفاءة ذاتياً من خلال الأنشطة والمسابقات الرياضية المختلفة.

وأسفرت نتائج اليوم الأول من البطولة، عن فوز قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالمركز الأول بمسابقة المستجيب الأول للضباط وقطاع المهام الخاصة بالمركز الأول في مسابقة المستجيب الأول لصف الضباط والأفراد.