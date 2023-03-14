الأولمبية تشارك في «عمومية» التضامن الإسلامي

دبي (الاتحاد)

شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الذي أقيم بجدة أمس الأول، ومثّل اللجنة في الاجتماع المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون الإدارية والمالية، حيث شهد المصادقة على تعديلات النظام الأساسي للاتحاد، وتعيين الأمين العام للاتحاد، واستضافة دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقبلة عام 2025، والاطلاع على تقرير النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي أقيمت بمدينة قونية بتركيا، وعرض التقارير المالية متضمنة الميزانية وتقرير مراقب الحسابات للفترة (2018 - 2021) والموازنة التقديرية للسنتين القادمتين.

وترأس الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، بحضور رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية في الدول الإسلامية الأعضاء.

واعتمد الاجتماع، تعيين عضو مجلس الإدارة، الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية، ناصر أيمن المجالي، أميناً عاماً للاتحاد للفترة الانتخابية المقبلة، كما أقرّ الاجتماع آلية اختيار المدينة المستضيفة لدورة الألعاب الرياضية السادسة للتضامن الإسلامي 2025.

وكرمت الجمعية نائب رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي اللواء أحمد محمد فولي، رحمه الله، نظير خدمته الرياضية في الاتحاد على مدى 22 عاماً، والدكتور محمد بن صالح قزدر، الأمين العام الأسبق للاتحاد لمدة 20 عاماً، ومحمد بن صالح القرناس، الأمين العام السابق للاتحاد لمدة 6 أعوام.