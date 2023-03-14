حمدان الشامسي: البطائح يبحث عن «مركز أفضل»

الشارقة (الاتحاد)

أكد حمدان الشامسي، مدير الكرة بنادي البطائح، أن نقطة التعادل التي حصل عليها الفريق أمام الظفرة بمثابة انتصار، وأنها سوف تفيد الفريق كثيراً في مسيرة البحث عن مركز أفضل في جدول ترتيب أندية الدوري، في ظل صعوبة المنافسة.

وقال: «الظروف التي سارت عليها المباراة تجعلنا نؤكد أنه لم يكن تعادلاً فقط، بل هو انتصار من وجهة نظري، حيث لعبنا الشوط الثاني بالكامل بـ 10 لاعبين فقط، ومع ذلك أهدرنا الكثير من الفرص التي كانت كفيلة بأن نحقق أول 3 نقاط على ملعبنا».

وقال: «لعبنا الشوط الأول بشكل جيد، وفي الشوط الثاني ورغم النقص العددي، لكن روح اللاعبين كانت عالية للغاية، وكان في مقدورنا تسجيل ما لا يقل عن 3 أهداف في الدقائق الأخيرة من المباراة، والتي شهدت أحداثاً غريبة، سواء بحالتي الطرد والبطاقات الصفراء الكثيرة والمتنوعة».

وأضاف: «كنا نعلم أهمية المباراة، وتمت تهيئة اللاعبين للفوز بها، لكن حالة الطرد التي تلقاها فريقي في الشوط الأول كان لها تأثيرها، وأهدرنا عدداً من الفرص في البداية كانت كفيلة بأن نتفوق قبل الظفرة، لكن لم يحالفنا التوفيق فيها».

وعن عدم الدفع بسيف راشد في الكثير من المباريات، قال: «تعرض اللاعب خلال فترة سابقة للإصابة، ما جعله يبتعد نسبياً عن التشكيلة الرئيسية، كما يعاني خميس إسماعيل أيضاً من إصابة جعلته يغيب عن الفريق، وربما يستمر لمدة أسبوعين آخرين حتى الشفاء الكامل».